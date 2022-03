Inaugurato il Cardio Point alla farmacia Cisterna a Civitavecchia - Terzo Binario News

Servizi diagnostici con prezzi allineati ai ticket sanitari ed esami eseguiti in giornata con referti in 24 ore

Alla farmacia comunale Cisterna di Viale Togliatti 12 a Civitavecchia inizia l’era della “Farmacia dei servizi”. E’ stato infatti inaugurato questa mattina il “Cardio Point”, una sala interamente dedicata alla diagnostica legata alle questioni cardiologiche. La caratteristica più rilevante dell’iniziativa riguarda sicuramente i tempi di esecuzione degli esami, senza lunghe attese, in quanto sarà sufficiente recarsi in farmacia ed eseguire l’esame in giornata con esito del referto in 24 ore e, non da ultimo, i costi dei servizi che sono perfettamente allineati con i ticket sanitari della sanità pubblica.

Nello specifico, attraverso il Cardio Point, il personale di CSP potrà così garantire una serie di servizi innovativi attraverso l’impiego di:

Elettrocardiografo ECG Edan, in grado di poter elaborare il classico elettrocardiogramma ed il successivo referto (particolarmente indicato per chi svolge attività sportiva, ecc.);

Holter Pressorio O-graph per il monitoraggio puntuale della pressione arteriosa oscillometrica;

Holter Edan SE 2003, un registratore digitale che abbina alla possibilità di eseguire esami Holter ECG per lunghi periodi. SE 2003 viene collegato al paziente tramite un cavo a 5 o 7 poli. Durata registrazione: SE 2003 fino a 8 giorni.



Un vero e proprio punto di riferimento completo in cui sarà possibile poter attivare diversi servizi di diagnostica e non solo recarsi per l’acquisto di farmaci. Alla presentazione del Cardio Point di questa mattina erano presenti la direttrice della farmacia “Cisterna”, dottoressa Alessandra Milo, il presidente di CSP srl, avvocato Fabrizio Lungarini, ed il dottor Salvatore Andrea Renda, Responsabile/Dirigente del servizio Farmacie Comunali del gruppo CSP srl.

<< Siamo alla fase di avvio di un progetto definito a lungo dall’Azienda e che si svilupperà nel corso dei prossimi mesi, – ha dichiarato il presidente Lungarini – in questo senso va considerata anche la riqualificazione della Farmacia Calamatta e l’ampliamento previsto per la Farmacia Boccelle. Tutte le farmacie comunali saranno dotate di sale e studi in cui poter effettuare visite, diagnosi, consulenze. Le Farmacie di CSP diventano un vero e proprio presidio sanitario complementare e sinergico al Sistema Sanitario propriamente detto >>.

Il Cardio Point si trova presso la farmacia comunale “Cisterna” in Viale Palmiro Togliatti, 12 a Civitavecchia. Tel. 0766 542642 – Lun/Sab 08.30-13.00/15.30-19.30 email: farmaciacisterna@civitavecchiaservizipubblici.it

Per ogni eventuale informazione si potrà contattare direttamente la Farmacia.