Al Traiano la musica di De Andrè con gli "Hotel Supramonte" - Terzo Binario News

Venerdì 25 al teatro di Civitavecchia l’esecuzione dal vivo dell’album di Faber ispirato a Spoon River, pubblicato 50 fa

La musica e i testi di De Andrè al Teatro Traiano di Civitavecchia. Grazie al gruppo “Hotel Supramonte”, band riconosciuta ufficialmente dalla “Fondazione De André”, nata nel 2013, affermatasi come una delle formazioni più accreditate nella diffusione della musica di Faber,

Per la prima volta in carriera, la band propone dal vivo l’esecuzione integrale dell’album “Non al denaro non all’amore né al cielo”, a 50 anni dalla sua prima pubblicazione.

Si è tornati ai concerti con una formazione ancora più importante (fino a 10 elementi sul palco) e un nuovo esaltante progetto. E con questo spirito di piena consapevolezza che gli Hotel stanno affrontando gli ultimi particolari prima di salire sul palco de Traiano, venerdì 25 marzo, alle ore 21.

In scaletta l’esecuzione integrale del concept che Fabrizio De André realizzò prendendo spunto compositivo dall’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters.

In questo disco sono contenute alcune delle eccellenze poetiche che ascoltiamo ancora oggi e che non hanno mai perso smalto o profondo significato, a partire da due opposti così simili come Un matto e Un giudice, solo per citarne due.

Come ci si aspetta da un tributo dedicato ad uno dei più importanti autori della drammaturgia musicale del ‘900, la band ha previsto uno show che non può non comprendere anche i “classici” e alcune particolarità, scelte meno usuali di un patrimonio compositivo che difficilmente potrà essere eguagliato.

Gli Hotel Supramonte sono: Luca Cionco (voce, chitarra), Antonello Pacioni (chitarra classica e acustica, bouzouki, mandolino), Alessandro Errichetti (chitarra elettrica e acustica, mandolino), Simone Temporali (tastiere, cori), Serena Di Meo (violino, cori), Alessandro Famiani (fisarmonica), Roberto Vittori (fiati, percussioni), Glauco Fantini (basso, cori), Edoardo Fabbretti (batteria, percussioni), Giorgia Zaccagni (voce).

Informazioni: telefono 3939041725. Prevendita online: circuito ticketitalia.com

Prevendita a Civitavecchia: Casa del Disco (Via Traiana 45/47, 00053 Civitavecchia. Tel. 0766.24824). Biglietti platea 18 euro più prevendita (2 euro), galleria 15 euro più prevendita (2 euro).

L’ingresso alla sala è consentito ai soli possessori di Green Pass rafforzato con mascherina Ffp2.