La Futsal Civitavecchia ospita il Torrino: obiettivo play-off - Terzo Binario News

Se con il Laurentino primo della classe la battuta d’arresto poteva starci, oggi con il Torrino la Futsal Civitavecchia deve assicurarsi i play-off.

In nerazzurri alle 15.30 scendono in campo all’Ivan Lottatori nella settima di ritorno dle girone B di C1. Perché è obbligatorio vincere oggi? Perché il Torrino incalza, ad appena un punto in meno dai civitavecchiesi.

Nelle ultime settimane la classifica si è accorciata nella zona spareggi: se il Laurentino, a 50 punti, è ormai avviato verso la serie B sotto ci sono cinque squadre in 7 punti. A quota 40 il Civitavecchia in condominio con l’Atletico Grande Impero, un punto sotto il Torrino (ultima compagine ad oggi ai play-off), poi Spes Poggio Fidoni 35 e La Pisana 33. Vincere sarebbe importante anche in virtù dello scontro diretto fra Grande Impero e La Pisana, che potrebbe definire ancora meglio le posizioni.

Per mister Simone Tangini i soli problemi di formazione, forse sperino aggravati rispetto a sabato scorso. Infatti non potranno essere della partita Danilo Boriello, Andrea Ferraccioli, Emanuele Todaro, Salvatore Cacace, Valerio Poggi e Fabrizio Fattori. Matteo Tiberi è malconcio ma ci sarà.