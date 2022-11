In tanti alla Camminata tra gli Olivi nelle campagne di Allumiere • Terzo Binario News

Grande partecipazione alla Camminata tra gli Olivi, un trekking immerso nelle campagne di Allumiere che, lasciato alle spalle il paese, si affacciano sulla piana del Mignone.

Partenza ore 10 dal Borgo della Farnesiana, dove la Chiesa gotica, protagonista, si impone con la sua presenza, alla volta degli oliveti, terre dell’Università agraria e coltivate dai cittadini allumeriaschi, in compagnia dei simpatici asinelli dell’Associazione Country Food guidati da Paolo Remondini e Andrea Verbo.

Tra alberi secolari e nuove piantagioni, il gruppo è stato condotto dal sapere e dalla passione dell’ex dipendente U.A. Remo Cirilli e dalla preparazione storica della delegata comunale alla cultura Francesca Scarin, che hanno raccontato la storia della coltivazione dell’ulivo e le vicende e curiosità del territorio esplorato.

Di pari passo, un gruppo di cavalieri partiti dal paese ha raggiunto il punto di ristoro attraversando la sughereta di Palano, Ripa Maiala, Cencelle e la Valle del Mignone.

Per l’occasione, l’area antistante al capanno da lavoro dell’Università Agraria si è trasformata in una locanda a cielo aperto, dove si è avuta la possibilità di degustare i prodotti tipici del paese come l’olio novello, il pane giallo, la pasta con farina di grano senatore cappelli ed il ragù di maremmana, il vino locale.

L’Amministrazione comunale, soddisfatta per la buona riuscita della giornata inaspettatamente estiva, ringrazia tutti coloro che hanno preso parte alla camminata e hanno contribuito alla buona riuscita.



Per primi, l’Universita’ agraria con il consigliere U.A. Antonio Vela ai fornelli, infaticabile e sempre sul pezzo, accompagnato dal fidato dipendente Valerio Chiacchierini.

L’Ass.Country Food per averci consentito la compagnia degli asinelli durante tutto il percorso e per il supporto al punto di ristoro come registi della grigliata.

Si ringrazia: il Gruppo giovanile parrocchiale, Unione Sportiva, Associazione Nazionale Cavallo Tolfetano di Allumiere, Associazione delle Contrade)