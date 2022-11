"Santa Marinella in Rosa", un successo la giornata per la prevenzione • Terzo Binario News

Importante e di successo è stata l’iniziativa ‘Santa Marinella in Rosa’ che questa mattina ha reso omaggio alle donne colpite dal tumore al seno”.

A riferirlo è il sindaco Pietro Tidei che ha raggiunto la Passeggiata per invitare le donne a fare prevenzione. “La prevenzione è fondamentale e bisogna continuare a diffondere attraverso la comunicazione questo messaggio – prosegue il primo cittadino – Oggi le strutture pubbliche sanitarie mettono a disposizione tante risorse per prevenire il tumore al seno e questa amministrazione sta cercando di offrire alla cittadinanza e alla popolazione femminile servizi importanti per la prevenzione proprio nel nostro territorio. Grazie ai fondi del Pnrr, nel nostro Comune sorgeranno un Ospedale, nella vecchia sede comunale in via Aurelia 455 e una Casa della Salute, in via della Libertà, in pieno centro storico. Una grande opportunità per la Città che, insieme all’Ospedale del Bambino Gesù e alla Asl di via Valdambrini, potrà offrire strutture sanitarie di massimo livello. Chiunque avrà bisogno di eseguire cure potrà rimanere a Santa Marinella senza raggiungere gli ambulatori del comprensorio”.

“Per noi questa è una grande vittoria, soprattutto se consideriamo che siamo l’unico comune che con soli 19 mila abitanti potrà avere a propria disposizione un Ospedale ed una Casa della Salute. È una battaglia che questa amministrazione ha vinto, grazie alla collaborazione della Asl Roma 4” ha concluso il sindaco, lasciando parola alla consigliera delegata alle Pari Opportunità Maura Chegia che ha ringraziato tutte le persone presenti alla manifestazione

“Con tanto affetto – ha detto – voglio ringraziare il Nucleo Sommozzatori sempre disponibile sul territorio, la Misericordia, la Polizia Locale, la Asl Roma 4 e la Regione Lazio, soprattutto l’Associazione Andos, promotrice di questa bellissima iniziativa che il comune ha apprezzato fin da subito. Un particolare ringraziamento alle ragazze della Asd Obelix Danza Academy e alla direttrice artistica Simonetta Travagliati per l’esibizione sulla Passeggiata e poiché il benessere fisico è strettamente legato alla nostra salute, la manifestazione è proseguita per le vie del centro storico con la camminata dinamica di 1,5 km in compagnia dell’insegnante della Younique Fit House Michela Di Tecco”.

Presenti a ‘Santa Marinella in Rosa’ le Istituzioni e le Associazioni del territorio, l’Associazione Nazionale delle Donne Operate al Seno, la Regione Lazio rappresentata dalla consigliera Marietta Tidei e la Asl Roma 4, rappresentata dalla Dott.ssa Responsabile dello Screening Oncologico Elisabeth Galliano, sempre presenti sul territorio in campo di prevenzione, con screening oncologici completamente gratuiti riservati non solo alle donne come in questa giornata, ma anche agli uomini, nel caso della prevenzione del tumore al colon retto.