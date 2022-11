Biodistretto Etrusco Romano, si parla di energie rinnovabili: appuntamento giovedì a Maccarese • Terzo Binario News

“Comunità energetiche ed energie rinnovabili, ne parleremo giovedì 3 novembre alla Casa della Partecipazione di Maccarese, ore 17.30”. Lo annuncia il Presidente del Biodistretto Etrusco Romano, Massimiliano Mattiuzzo.

“L’evento, organizzato dal Biodistretto con il patrocinio del Comune di Fiumicino, vuole informare e sostenere i proprietari di immobili e le aziende verso forme sostenibili di produzione dell’energia pulita, anche in virtù dei fondi del PNRR dedicati. L’iniziativa è rivolta alla cittadinanza e a tutte le realtà produttive locali – spiega Mattiuzzo – perché la questione energetica, soprattutto oggi, occupa un posto di primo piano, non solo nelle agende politiche, ma anche nella vita quotidiana dei cittadini. Con il protrarsi della crisi degli approvvigionamenti, infatti, diventa sempre più importante rendersi indipendenti rispetto alla produzione di energia elettrica da fonti fossili per un maggior contenimento dei costi aziendali e domestici”.

“All’incontro parteciperanno: Roberta Lombardi, Assessora regionale alla transizione ecologica, Erica Antonelli, Assessora alle Attività produttive di Fiumicino, Giuseppe Bianchi del Biodistretto Etrusco Romano, Andrea Micangeli, Docente di Sistemi Energetici presso La Sapienza, Andrea Virgili, tecnico del

settore” – prosegue Mattiuzzo – “oltre al Vicesindaco di Fiumicino Ezio di Genesio Pagliuca che porterà i saluti istituzionali”.

“Questa iniziativa – aggiunge Mattiuzzo – è nel solco del primo incontro svoltosi la scorsa primavera a Tragliata, sempre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in cui affrontammo i temi delle comunità energetiche e dei parchi agrisolari. Ciò testimonia la volontà e la necessità di informare e rendersi

protagonisti nel percorso di transizione energetica, che rappresenta uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro”.

“Per questo invito tutti le persone e i soggetti interessati a partecipare all’evento”, conclude il presidente del Biodistretto Etrusco Romano.

Pubblicato martedì, 1 Novembre 2022 @ 09:00:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA