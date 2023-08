In tanti al Polo Culturale di Tolfa per la presentazione de "La bambina di neve" di Cristiana Cerroni • Terzo Binario News

Tanta gente, almeno un centinaio di persone, ha riempito venerdì lo splendido Chiostro del Polo Culturale di Tolfa per assistere alla presentazione de “La bambina di neve”, il libro a firma di Cristiana Cerroni.

L’incontro con l’autrice, presentato da Eugenio Bottacci, si è aperto coi saluti della sindaca Stefania Bentivoglio, della presidente Fidapa locale Giuseppina Esposito e della presidente de La Rocca Aps Daniela Cedrani. Poi ha preso la parola Antonio Passaro, dirigente scolastico e tiflologo, che ha riferito dei passi avanti e quanto però ci sia ancora da lavorare per arrivare all’inlcusione nella scuola dei bambini e ragazzi con disabilità. Passaro, che conosce bene la Cerroni, si è poi soffermato sul libro in cui l’autrice racconta la sua storia di bambina che ha scoperto di essere albina solo alle soglie dell’adolescenza. Poi è stata Rosella Pierini, insegnante e carissima amica, fin dalla seconda elementare, di Cristiana Cerroni che ne ha parlato diffusamente nel suo libro. C’è stato infine l’intervento, più relativo allo stile e alla scrittura (colta, ma allo stesso tempo scorrevole) e dell’autrice, di Cristiana Vallarino, giornalista e anche socia Fidapa e La Rocca Aps, come la stessa Cerroni.

I molti presenti hanno quindi ascoltato dalla voce di Giovanni Padroni alcuni brani del libro, mentre Eugenio Bottacci, che ha aiutato Cristiana Cerroni nell’editing, ha chiuso l’incontro leggendo altri passi significativi, relativamente al riconquistato e, anzi, rafforzato rapporto con i genitori i quali, oltre 50 anni fa, si trovarono a crescere una figlia “diversa”, non senza problemi e difficoltà.

La Cerroni ha naturalmente ringraziato i presenti e i tanti che l’hanno sostenuta nel suo percorso di crescita e affrancamento dalle proprie insicurezze ed indecisioni.

Di sicuro, già soltanto il fatto di aver scritto un libro in primis “catartico” ma soprattutto coraggioso, è la conferma che Cristiana Cerroni è uscita dal “bozzolo” e adesso si può dedicare tranquillamente a una nuova opera, non necessariamente autobiografica. Un invito che le hanno rivolto in molti. Il pomeriggio si è chiuso con il firmacopie dei volumi in vendita al Chiostro. Edizioni Amazon costo 10 euro.

Cristiana Cerroni vive a Tolfa, laureata in materie letterarie si è poi specializzata come insegnante di sostegno, lavorando nella scuola coi bambini disabili. Per un aggravamento dei già seri problemi di visione legati all’albinismo è andata in prepensionamento dalla scuola. Ma collabora ed è parte attiva delle associazioni di cui fa parte, come appunto Fidapa e La Rocca Aps. E, insieme alla sua amica Rossella e col supporto della dirigente scolastica locale Laura Somma, intende portare il suo libro tra i banchi, così da far riflettere i ragazzini su diversità, inclusione e bullismo.

La presentazione, col patrocinio del Comune, è nella rassegna della Panchina Letteraraia promossa dalla Rocca Aps Centro Anziani, e con la collaborazione della Fidapa sezione Tolfa. Sempre la Fidapa promuove la prossima presentazione del libro, ad Allumiere, col patrocinio dell’amministrazione di Luigi Landi. Appuntamento al Palazzo Camerale alle 18 del 13 settembre. Seguirà un nuovo incontro anche a Civitavecchia.

