All’Assonautica “Giuseppe Maffei” di Tarquinia Lido tre giorni del Campionato italiano catamarani Dart18 • Terzo Binario News

L’Assonautica “Giuseppe Maffei” ospita una tre giorni del campionato italiano catamarani classe Dart18. Fino a domani 27 agosto, a Tarquinia Lido, si svolgeranno le regate nel tratto di mare antistante porto Clementino. Ieri, per la prima giornata, una trentina di equipaggi si sono sfidati dalle 13 alle 16,30. Nonostante le previsioni non del tutto favorevoli in termini di vento, le condizioni sono andate migliorando e hanno permesso di tenere tre prove valide.

Rispetto sportivo e collaborazione hanno caratterizzato il primo giorno di competizione, che ha visto nella classifica temporanea collocarsi al primo posto l’equipaggio dell’olandese Walter Minderman, al secondo e terzo posto rispettivamente i giovani velisti tarquiniesi cresciuti all’Assonautica “Giuseppe Maffei” Alessandro Cesarini e Alessandro Ricci. Per oggi, la partenza è prevista alle 13.

“Vivace e festosa la collaborazione a terra grazie al supporto di tanti soci – fanno sapere dall’Assonautica “Giuseppe Maffei” -, che si stanno prestando per la riuscita di questa bella manifestazione, organizzata con il supporto dell’associazione Dart 18 Italia e sotto l’egida della Federazione Italiana Vela”.