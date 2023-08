Consegnata la targa a via e piazza Maestre Pie, angolo più bello di Tolfa dell'estate 2023 • Terzo Binario News

E’ stata consegnata la targa alla via più bella di Tolfa per l’estate 2023. Riconoscimento che quest’anno è andato alla via e alla piazza intitolate alle Maestre Pie.

A premiare, in estate e poi a Natale, l’angolo del paese che è stato meglio addobbato, arredato e soprattutto mantenuto dai propri residenti, è sempre una commissione messa insieme dal Centro Anziani, oggi La Rocca Aps, con il patrocinio del Comune e sotto l’egida di TolfaCittàslow.

La commissione stavolta era composta da Gigliola Aceto, Patrizia Botticelli, Fausto Massera, Monica Santoro e Cristiana Vallarino che, accompagnati da Daniela Cedrani ed Elena Rocchi, presidente e componente del direttivo de “La Rocca Aps”, alla fine hanno scelto piazza e via Maestre Pie come l’angolo più fiorito e meglio decorato di quest’estate.

La targa è stata realizzata dall’artista locale Lucia Gari e consegnata da una rappresentanza della commissione, alla presenza della sindaca Stefania Bentivoglio e la vice sindaca Laura Pennesi e dal consigliere comunale Tiziano Tedesco.

“Il quartiere ci ha accolto con un piccolo rinfresco – dice la presidente de La Rocca aps Daniela Cedrani – a conferma di quanto i suoi abitanti tengano ad offrire una bella immagine. Del resto ci hanno detto che, a differenza di altre zone del centro storico, tutti, anche giovani e addirittura bambini collaborano a mantenerlo bene”.