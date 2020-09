In piazza "contro la dittatura sanitaria" e "la vaccinazione di massa": il tam tam sui social - Terzo Binario News

Su Facebook viene lanciato l’appuntamento per sabato 5 settembre a Roma

Una manifestazione contro il lockdown, “le museruole/mascherine, i distanziamenti sociali”. In piazza sabato 5 settembre è previsto un appuntamento al grido “Italia libera”. Su un gruppo Facebook creato ad hoc (Italia Libera 5 settembre tutti a Roma) non è chiaro dove è previsto il ritrovo: o in piazza del Popolo, alle 10 o davanti alla Bocca della Verità, alle 16.

“Siamo quelli del 30 maggio, del 6 giugno, delle mille piazze che hanno innalzato i tricolori ed il grido di rabbia di milioni di connazionali – si legge – siamo e saremo l’Italia libera contro il lockdown, le museruole/mascherine, i distanziamenti sociali”.

“Siamo l’Italia che si ribella e lotta contro la vaccinazione di massa e la sorveglianza totale. Siamo lavoratori, lavoratrici, Partite Iva , commercianti e artigiani ridotti alla fame. Siamo i genitori che non faranno vaccinare i propri figli”.

“Siamo quelli contro le antenne 5G, contro gli interessi e poteri internazionali. Siamo il popolo che grida Italia Libera e che sabato 5 settembre invaderà Roma”.