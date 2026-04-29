Fiera Macchine Agricole a Tarquinia, la Municipale: "Controlli sulle norme commerciali" • Terzo Binario News

In occasione della Mostra Mercato delle Macchine Agricole, la Polizia Locale di Tarquinia sarà impegnata in un articolato servizio di sicurezza su tutto il territorio comunale.

L’intero corpo degli agenti, integrato con il personale dei comandi dei comuni limitrofi, garantirà la presenza di numerose squadre.

Sarà attuata un’attività mirata di contrasto alle soste irregolari a Tarquinia Lido e nel centro cittadino. Particolare attenzione sarà dedicata al rispetto delle norme commerciali, per contrastare il commercio abusivo e tutelare gli esercenti e gli espositori regolari che parteciperanno alla rassegna.

Contro il commercio abusivo si procederà con fermezza, applicando le disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia. I controlli riguarderanno anche la sicurezza del litorale.

La Mostra Mercato delle Macchine Agricole, in concomitanza col ponte del Primo maggio, comporterà un notevole aumento del flusso turistico. Saranno quindi adottati tutti i provvedimenti necessari per consentire a cittadini e turisti di godere dell’evento in modo sereno. “L’obiettivo è garantire un evento ordinato e sicuro, a tutela di tutti gli operatori presenti – affermano dall’Amministrazione comunale -. La collaborazione di cittadini ed esercenti sarà importante per far rispettare le normative vigenti”.