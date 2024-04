Tifosi e i giovani della juniores, il futuro del Cerveteri è già in casa • Terzo Binario News

Un weekend di soddisfazioni al Campo Enrico Galli di Cerveteri: l’Under 19 travolge la Sorianese, i tifosi danno spettacolo in tribuna

Il weekend calcistico del Cerveteri consegna alla città due dati di fatto: la prima è che il tifo verdazzurro si è riacceso, con cori, bandiere, coreografie e fumogeni, la seconda è che grazie ai giovani della juniores e dei vari settori giovanili, il futuro della squadra è in “buoni piedi”.

Una due giorni piena di emozioni quella appena conclusosi al Campo Enrico Galli, iniziata alle ore 14:30 di sabato con la gara delicatissima della Juniores Under 19 che con un perentorio 4 a 0 ha sconfitto i pari età della Sorianese, conquistando tre punti fondamentali, a due giornate dal termine, per la vittoria del campionato di categoria.

Una gara che ha consegnato non soltanto il risultato ai ragazzi del Mister Sale, ma anche dinamiche di gioco messe in campo in maniera perfetta, con verticalizzazioni e scambi rapidi, azioni di prima, passaggi veloci e schemi riusciti alla perfezione, a testimonianza di quanto sia certosino e meticoloso il lavoro durante la settimana.

I giovani ragazzi dell’under 19 del Cerveteri dopo la vittoria contro la Sorianese

Qualità da parte dei ragazzi dell’Under 19 del Cerveteri più volte riconosciuta, a tal punto che diversi degli elementi a disposizione di Mister Sale, più volte sono stati convocati, giocando spesso anche da titolari, nella prima squadra, sia nella prima parte di stagione, sia ora che alla guida degli Etruschi c’è Paolo Caputo.

Un vivaio dunque che fa ben sperare la Presidenza, che con Andrea Lupi, il Direttore Generale Massimiliano Discepolo e il Direttore Sportivo Valerio Gnazi ha fortemente investito sui settori giovanili, per un futuro roseo per tutto il calcio di Cerveteri.

Le altre note positive per i verdazzurri sono ovviamente arrivate ieri, in occasione della delicatissima sfida salvezza contro la Polisportiva Ostiense.

L’aspetto immediatamente balzato agli occhi è stata ovviamente la presenza del pubblico e del tifo. Una tifoseria calda, colorata, attrezzata con tutto l’occorrente per sostenere in maniera sana e divertente i ragazzi del Cerveteri.

Un gruppo eterogeneo, guidato dai giovanissimi, che insieme ai loro genitori e amici, sono stati capaci di avvicinare domenica dopo domenica sempre più persone pronte a mettersi in gioco per fare il tifo.

La coreografia meravigliosa di ieri, con oltre 100 bandierine verdi e azzurre, i fumogeni e i cori dal primo all’ultimo minuto sono la riprova di quanto sia forte il legame tra la gente e la squadra. Un legame ritrovato, rafforzatosi anche grazie ad una Presidenza vicina alla squadra e alla tifoseria.

La coreografia dei tifosi del Città di Cerveteri prima della gara contro la Polisportiva Ostiense

Poi le altre gioie sono giunte dal campo, non soltanto per il 3 a 1 maturato, che consegna tre punti di vitale importanza in chiave salvezza, ma per i marcatori della gara. A siglare 2 dei 3 gol infatti, sono due giovani provenienti dalle giovanili del Cerveteri, ovvero Riccardi (nipote del mai dimenticato bomber Cordelli) e Bonelli, alla sua seconda marcatura stagionale in prima squadra.

Insomma, tifosi e giovani sono la nota positiva del Cerveteri di quest’anno. Radici importanti, ben piantate dal lavoro del Presidente Lupi e del suo staff (insediatosi da meno di due anni), che se ben coltivate porteranno senza dubbio a tanti frutti.

A margine della partita di ieri, Terzobinario ha raggiunto il Presidente Andrea Lupi, che ha dichiarato:

“In una stagione particolare come quella che stiamo vivendo, l’entusiasmo ritrovato da parte dei tifosi, che ci stanno dando una carica davvero straordinaria, e gli ottimi miglioramenti che stanno offrendo i ragazzi del vivaio sono certamente le note più liete. Oltre alla straordinaria stagione dell’Under 19, tutte le categorie giovanili ci stanno dando tante gioie. Risultati di cui come Presidente sono orgoglioso, perché credo che è da loro, dalla linea verde che può nascere un grande progetto per un futuro radioso per la squadra e per la città. Ovvio, i risultati non potranno essere immediati, ma sono certo arriveranno”.