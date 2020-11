Impiccato sul cavalcavia: trovato e soccorso da una agente della Polizia locale - Terzo Binario News

Uomo impiccato sul cavalcavia, ritrovato e soccorso da una agente della Polizia locale fuori servizio. E’ quanto accaduto domenica 1 novembre.

Alle 17 circa in Via Trionfale, all’incrocio con via Casal del Marmo, una agente della Polizia locale di Roma Capitale, mentre era fuori dall’orario di servizio, ha notato un uomo impiccato sul cavalcavia.



Immediata l’azione dell’agente donna, che con l’ausilio di altre persone lo hanno soccorso. Sul posto, sopraggiunte a supporto le pattuglie del vicino gruppo Montemario della Polizia Locale, oltre al personale medico che ha provato a rianimarlo e poi lo ha condotto al Policlinico Agostino Gemelli. Si tratta di un uomo italiano di 53 anni.



Sul caso le indagini ora sono in carico a personale della Polizia di Stato, arrivato successivamente sul luogo dei fatti.