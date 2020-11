Conte domani alla Camera, nuovo Dpcm in arrivo: ecco le restrizioni possibili - Terzo Binario News

Anticipate le comunicazioni di Conte a lunedì alle 12 in vista di un nuovo Dpcm da emanare lunedì sera.

C’è fermento per quello che dovrà riferire il premier Giuseppe Conte, che esporrà le “comunicazioni sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Il premier riferirà a mezzogiorno alla Camera e alle 17 al Senato”. Lo rende noto palazzo Chigi

L’ipotesi è la seguente, come rende noto l’ansa: anziani over 70 a casa per proteggerli dal contagio da coronavirus, centri commerciali chiusi nel weekend, coprifuoco alle 18, stop agli sportelli per le scommesse in bar e tabaccherie, restrizioni alla mobilità regionale e tra regioni, chiusura delle scuole in base all’indice di contagiosità Rt locale (e didattica a distanza in tutta Italia forse anche per le medie).

Le principali misure proposte e discusse al vertice tra il governo, rappresentato dai ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Autonomie), le Regioni, i Comuni e le Province in vista del prossimo Dpcm, atteso tra domani e martedì.

Boccia ha prospettato tra l’altro il rafforzamento della rete dei cosiddetti ‘Covid Hotel’ per i positivi asintomatici che non possono stare in adeguato isolamento in casa.