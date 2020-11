Paura a Tivoli, indaga la Polizia

Spari in strada in via Bernini a Tivoli.

Un 34enne con precedenti penali stato colpito da tre colpi di pistola esplosi nel centro della cittadina termale.

Intervento della pattuglia del Commissariato cittadino, che ha riscontrato come la persona che ha sparato sia fuggita a piedi.

Il ferito è rimasto cosciente ed è stato soccorso. Indagano gli agenti.