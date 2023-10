"Ilaria Legge", il progetto della Alpi di Ladispoli che avvicina gli studenti al piacere della lettura • Terzo Binario News

“Dal 4 al 12 novembre 2023, nell’ambito dell’iniziativa nazionale #ioleggoperché, organizzata dall’Associazione Italiana Editori, i cittadini potranno contribuire all’ampliamento della biblioteca scolastica di Istituto, attraverso l’acquisto di un libro presso le librerie gemellate “Scritti&Manoscritti” e “Cartelle” di Ladispoli.

I libri gentilmente donati andranno a far parte della nascente biblioteca di istituto, per la cui realizzazione è stata di fondamentale importanza la generosità dei cittadini del territorio, che hanno partecipato attivamente negli scorsi anni.

Anche quest’anno, come segno di gratitudine, l’acquisto verrà suggellato da un originale segnalibro, creato dagli stessi studenti, e che verrà donato a coloro che parteciperanno a questa iniziativa.

L’impegno dell’I.C. “Ilaria Alpi” continuerà poi, dal 13 al 18 novembre, con l’iniziativa “Libriamoci-giornate di lettura nelle scuole”, durante la quale la scuola ospiterà lettori volontari che, attraverso un semplice libro, faranno sognare e viaggiare i nostri studenti, mostrando come esso sia strumento di ineguagliabile potenza.

Per #ioleggoperché e Libriamoci sono in programma tanti incontri in tutti e tre gli ordini di scuola:

la secondaria accoglierà Elio Di Michele, che presenterà agli studenti il suo libro “I granci della marana”, e gli editori di “Rider for blind”.

La primaria incontrerà i librai della Mondadori per un laboratorio su Calvino e Marilena Fantozzi per un laboratorio di lettura e di arte creativa e manipolativa.

E poi torneranno a trovarci tanti lettori volontari ai quali siamo ormai affezionati:

la scrittrice Loredana Simonetti,

Mara Ciavarella e Monica Roberti dell’ass. Aperta Parentesi,

gli attori Francesco Picciotti e Francesca Villa dell’ass. Divisoperzero,

Katia Cucciniello dell’ass. “Il Segreto della Rosa”,

Valentina Rossi, Chiara D’Arpa e Daniela Carucci della biblioteca comunale “Peppino Impastato”,

Irene Donini della libreria “Scritti&Manoscritti”

e poi Marianna Miceli, Elisa Mangia e altri che si aggiungeranno durante le settimane.

L’istituto ringrazia profondamente tutti coloro che prenderanno parte attiva in queste giornate e spera di poter continuare questa collaborazione negli anni a venire, continuando a formare appassionati e consapevoli lettori”.

Francesca Seguella

(referente progetto “Ilaria legge”)