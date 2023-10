Lidia Scalzo con una mostra per “Le fiabe sono vere” - omaggio artistico a Italo Calvino • Terzo Binario News

A cento anni dalla nascita di Italo Calvino, la Città di Vetralla si prepara a ricordare lo scrittore con un evento a lui dedicato: “Le fiabe sono vere” – Calvino è a Vetralla.

La rassegna artistico-culturale ispirata alle “Fiabe Italiane” di Italo Calvino, organizzata in collaborazione con il Mav (Movimento artistico vetrallese) e

l’associazione Vecin (Vetralla Città incantata), si svolgerà nel week end domani e domenica e interesserà il centro storico di Vetralla e il Museo della Città del Territorio.

In questa occasione l’artista Lidia Scalzo omaggerà la memoria di Calvino con una mostra personale ispirata alle sue fiabe. “Nella mia infanzia ho avuto la fortuna enorme di avere un nonno narratore – racconta Lidia – è con lui che, quasi inconsapevolmente, ho conosciuto le fiabe di Calvino, autore che ho riscoperto da grande”.

“Con Calvino ci intendiamo – prosegue – è per questo che ho voluto raccontare con le mie arti le fiabe che lo scrittore prediligeva, quelle di mio nonno ritrovate in Fiabe Italiane, che ho sempre amato e che fanno parte della mia crescita umana”.

Tredici quadri realizzati con stucchi e resine, dipinti con terre e ossidi naturali: così Lidia Scalzo, artista eclettica e poliedrica, ha reinterpretato il significativo impegno di Calvino nel recupero delle fiabe italiane.

Lidia Scalzo è titolare del Papiro Art di Vetralla (Vt), una bottega artigiana dove arte e design si fondono in inimitabili opere di pregio in resina. È qui che da oltre tre decenni l’artigiana realizza quadri, sculture e complementi d’arredo con malte resinifere e pigmenti naturali. Ogni creazione è un’opera d’arte che sfida i sensi, invitandoci a toccare e vedere simultaneamente.

L’intento de Il Papiro Art è quello di porsi come alternativa al prodotto creato in serie, immettendo nel mercato, seppure in modo limitato, manufatti che ridiano valore all’artigianato in quanto espressione delle capacità insite nell’uomo.

La qualità di Il Papiro Art è stata ampiamente riconosciuta, con una presenza costante alla Triennale di Milano e nelle principali manifestazioni nazionali ed internazionali. La peculiarità progettuale e artistica dell’impresa ha guadagnato l’ammirazione di rinomati architetti e designer.

Non resta quindi che andare a scoprire il talento di Lidia Scalzo e a celebrare l’eredità di Italo Calvino all’evento “Le fiabe Sono Vere”. Appuntamento alle ore 10 presso il Museo della Città e del Territorio per l’inaugurazione della mostra, che proseguirà anche il 4 e 5 novembre.

Da qui, nella giornata di domani, partirà alle 15 una passeggiata narrante fino a piazza Umberto I. Seguirà un convegno presso la sala consiliare del Comune di Vetralla.