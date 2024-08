Il Viterbo vince il Fronti, il Santa Marinella onora l'ex presidente • Terzo Binario News

Intanto il sindaco Tidei annuncia l’inizio dei “lavori per la copertura della tribuna entro la fine dell’anno”

Il Santa Marinella onora al meglio la memoria del suo ex presidente. Nella prima edizione del trofeo Ivano Fronti i rossoblù arrivano secondi dietro la Favl Cimini Viterbo e davanti all’Astrea, entrambe compagini di Eccellenza.

Il triangolare ha avuto luogo nello stadio intitolato allo stesso Fronti, con le premiazioni effettuate dai familiari del compianto Ivano e dagli amministratori.

La prima partita del triangolare è stata decisa da un calcio di punizione al 41’ dal limite dell’area viterbese. Tira con il mancino il 10 dell’Astrea Costantini che trova una deviazione decisiva della barriera che mette fuori causa il numero uno gialloblù Benvenuti. Nel secondo confronto con il Santa Marinella mister Puccica cambia tutti gli uomini tranne Benvenuti e Moggese.

Mister Daniele Fracassa invece presenta l’undici titolare e ne nasce un confronto divertente. Al 1’ Viterbo in vantaggio con Ciucci che ribadisce in gol una respinta di Paniccia su in tiro precedente. Passano quattro minuti e arriva il raddoppio, stavolta con Giusto che piazza un bel diagonale con conclusione al volo. Al 9’ i santamarinellesi accorciano con una punizione dalla distanza di Tabarini sulla quale l’estremo difensore ospite parte in ritardo. Si susseguono occasioni da entrambi i lati anche se Giusto, in contropiede al 43’, sigla il 3-1 che chiude la faccenda.

Contro i ministeriali, il tecnico concede a tutti la possibilità di mettersi in mostra e anche questa minipartita allieta il pubblico presente. C’è viglia di riscatto e si vede visto che già al 3’ Cerroni da posizione defilata manca la porta. L’Astrea non sta a guardare e ci prova con De Muto all’8’ e con Tani al 17’ su cui Paniccia para a terra. Al 24’ palo di Dal Monte da dentro l’area ma dopo due minuti ecco l’uno-due micidiale rossoblù. La prima rete è di Tabarini che lanciato a destra entra in area, si sposta la palla sul sinistro e fa secco De Santis. Dopo 60 secondi, un’incomprensione difensiva consegna a Cerroni il più facile dei gol. A un minuto dalla fine ancora un legno, stavolta colpito da Claps.

«Sono contento perché la squadra ha onorato al meglio la memoria dell’ex presidente – dice Fracassa – anche se ci sono stati errori nella sfida con il Viterbo sotto il profilo dell’approccio e della concentrazione. Questo ha compromesso il risultato mentre con l’Astrea ho voluto vedere tutti e siamo andati un po’ meglio».

«Abbiamo promosso una manifestazione molto sentita – ha commentato il sindaco Pietro Tidei – con una cena sociale in memoria di Fronti per continuare a ricordarlo. A Ivano va il merito di aver avvicinato i giovani al calcio. Entro l’anno procederemo con l’installazione di una copertura nella tribuna centrale». Con la delegata allo sport Marina Ferullo e il presidente del Consiglio Emanuele Minghella, premiati anche i rappresentanti del Nucleo Sommozzatori e della Misericordia di Santa Marinella per la presenza sul territorio al fianco della popolazione.