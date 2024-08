Al Galli amichevole che profuma di derby: la Dm 84 sfida la Juniores del Cerveteri • Terzo Binario News

Fischio d’inizio domani, sabato 31 agosto alle ore 18:00. La squadra di Virgili sfida i giovanissimi di Mister Simone Sale

Due compagini reduci da un campionato trionfale: una è tornata in Prima Categoria dopo sei anni, dopo aver dominato per tutto l’anno il proprio girone, l’altra ha segnato una pagina di storia nel calcio giovanile etrusco, vincendo il Campionato Regionale Under 19 e conquistando il passaggio in Elite. Domani, sabato 31 agosto alle ore 18:00 al Campo Enrico Galli queste due compagini si affronteranno in amichevole, un’amichevole che però, profuma un po’ di Derby.

A scendere in campo, la DM 84, la squadra giallorossa del Presidente Piero Mataloni e del Mister Pietro Virgili, e il Cerveteri Under 19 di Simone Sale. Un test che servirà a capire la condizione fisica di entrambe le squadre e a mettere minuti sulle gambe, in vista di una stagione che per entrambe sarà molto competitiva e ardua. I giallorossi infatti, che si sono rinforzati con alcuni innesti di esperienza, saranno in una categoria che rispetto al torneo a cui sono stati abituati i giallorossi negli ultimi anni è di un universo totalmente diverso e molto più difficile, i giovanissimi di Mister Sale invece, se la vedranno contro le compagini giovanili romane più forti in circolazione.

E infine, sarà un’occasione per tifosi e cittadini: un’occasione per veder giocare due squadre amiche, composta da tantissimi ragazzi del territorio, che vivono il calcio come uno strumento di aggregazione, come una passione, ma che in ogni caso, non si faranno di certo problema a mettere in campo il cento per cento delle energie, anche in amichevole.