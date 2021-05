Il trattore si ribalta: morto 69enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Tragedia a Velletri. Un 69enne, pensionato e residente in zona, è morto lunedì 24 maggio: il trattore sui cui si trovava a bordo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’episodio è accaduto alle 12,10 in via di Acquavivola.

Sul posto i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Velletri e della stazione locale. Da una prima ricostruzione, la vittima stava effettuando dei lavori su un terreno di proprietà di una ditta del posto.

La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Presenti anche l’elisoccorso e i Vigili del fuoco, con tre mezzi e l’autogru de La Rustica.