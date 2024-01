Il tour del Superbus di mototurismo passa da Tarquinia • Terzo Binario News

L’edizione 2024 del Superbus passerà a Tarquinia. Si tratta di uno splendido tour in moto On e Off road, ormai molto famoso per gli amanti del genere, alla scoperta della terra degli Etruschi: un evento motociclistico dalla formula inedita, frutto dell’unione di due modi di vivere la passione per la moto, l’approccio turistico degli Eroici in Moto e l’animo avventuroso del 6% che va in moto tutto l’anno, che daranno vita ad un’esperienza tutta da vivere.

Ad annunciare l’inclusione di Tarquinia fra le tappe è stato Fabio Gagni, creatore del network SeAmiTarquinia, che come privato cittadino, assieme a vari imprenditori locali e volontari, da mesi sta lavorando assieme agli organizzatori tra riunioni, sopralluoghi e confronti.

La Terra degli Etruschi sarà la coreografia ideale di un’avventura enigmatica e suggestiva, sulle tracce di un popolo antico dalle origini misteriose, in un percorso di media difficoltà, per complessivi 500 chilometri, su fondo naturale ed asfalto.

Spiega Fabio Gagni: “Il Superbus è importante per la nostra cittadina sia perchè chi si iscrive spesso poi torna con familiari ed amici nei posti visitati, sia perchè si tratta di un tour che ottiene un forte eco su blog, riviste specializzate, social network. Insomma, è un’ottima pubblicità, oltre che un’apripista per altri eventi simili”.

E proprio a tal proposito Gagni rivela che gli ultimi mesi del 2023 sono stati densi di contatti ed incontri, anche con altri gruppi.

“Il mototurismo, sebbene di nicchia, appassiona moltissime persone: vanta numeri enormi ed un fatturato straordinario, e noi siamo determinati a far diventare Tarquinia una tappa rinomata per i riders”.