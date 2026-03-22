Tolfa supera il Capranica 3-1 ma la testa è ad Alatri • Terzo Binario News

Il Tolfa non molla la presa sui play-off battendo 3-1 l’Atletico Capranica nonostante i sette punti di svantaggio dal Pianoscarano che, espugnando Ladispoli, è riuscito a mantenere le distanze. Ma adesso c’è da preparare al meglio la gara che vale una stagione ovvero quella di mercoledì, in cui i collinari andranno ad Alatri a giocarsi l’accesso in finale di Coppa Italia Promozione, partendo dal 2-1 dello Scoponi.

E allo Scoponi si è giocato anche il confronto di ieri con l’undici capranichese, valido per l’undicesima di ritorno del girone A di Promozione, servito più che altro a tenere aperte le speranze di aggancio al Pianoscano anche perché i tolfetani sono l’unica squadra rimasta a inseguire i viterbesi con un minimo di possibilità di farcela, per via delle sconfitte contemporanee di Ladispoli e Santa Marinella (prima appaiate al Tolfa in classifica) quando mancano sei turni alla fine del campionato.

Il test pre-Coppa inizia bene per i biancorossi che si fanno sentire prendendo in mano il pallino del gioco puntando su intensità e organizzazione. Gli ospiti non riescono a prendere le misure ma ci vuole comunque una mezz’oretta ma poi bomber Bernardini ritrova la via del gol che regala il vantaggio ai padroni di casa. Nella ripresa l’andamento della gara non cambia, con il Tolfa a gestire le operazioni tant’è vero che arriva il raddoppio dell’under-goleador Monteneri (al terzo centro in quattro gare fra Coppa e campionato), che fa male all’undici cimino. Tuttavia arriva la reazione capranichese con il 2-1 segnato da Rizzo ma nel finale a firmare il 3-1 è Manuel Vittorini, che vale per definire il risultato finale.

Come detto, l’impegno più importante rimane quello di mercoledì ad Alatri, poi si penderà a domenica, con la trasferta a Montalto per giocare con il Pescia.

Tolfa: De Clementi, Colace, Monteneri, Bevilacqua, Selvaggio Salvato, Manuel Vittorini, Nuti, Bernardini (38’st Ficorella), Pasquini (31’st Paolessi), Quinti (12’st Miguel Vittorini). A disp. Di Camillo, Roccisano, Benedetti, Converso, Costa, Ianari. All. Emiliano Cafarelli.

Atletico Capranica: Calisse, Patrizi (27’st Bucca), Petroselli, Palermo, Temperini, Pompei, Emili (1’st Edoardo Felici), Leonardo Felici (36’st Micheli), Rizzo, Shahinas (1’st Cruciani), Nataloni (24’st Pagano). A disp. Fimiani, Tomassi, Bruzziches. All. Massimiliano Nardecchia.

Arbitro Marco Galasso di Roma 2.

Reti: 31’pt Bernardini (T), 2’st Monteneri (T), 19’st Rizzo (C), 49’st Manuel Vittorini (T).