Il mare nelle case di Fiumicino, 60 persone evacuate • Terzo Binario News

Circa cinquanta persone sono state evacuate questa mattina a Fiumicino a causa degli allagamenti provocati dalla mareggiata e dall’innalzamento del livello del fiume nella zona di Passo della Sentinella, alla foce del Tevere. Nel corso delle operazioni i soccorritori hanno tratto in salvo anche una donna di 82 anni con disabilità, rimasta intrappolata nella propria abitazione dall’acqua e poi affidata al personale sanitario e alla polizia locale.

Fin dalle prime ore del mattino i vigili del fuoco stanno intervenendo in via Passo della Sentinella con la squadra territoriale di Ostia, i sommozzatori, il personale Saf e il funzionario di guardia. L’esondazione del mare, unita alla piena del Tevere, ha invaso le abitazioni a ridosso degli scogli, mentre il forte vento e le mareggiate stanno ostacolando il naturale deflusso delle acque verso la foce.

Il sindaco Mario Baccini ha firmato un’ordinanza urgente di evacuazione per le abitazioni situate nel tratto compreso tra il civico 56 e il civico 274 di via Passo della Sentinella. Il provvedimento si è reso necessario dopo che il funzionario dei vigili del fuoco presente sul posto ha accertato un pericolo attuale e concreto per la pubblica e privata incolumità, fa sapere il Comune.

Il comprensorio, non lontano dal vecchio faro e abitato da alcune centinaia di persone, è un’area frequentemente esposta al rischio allagamenti proprio per la combinazione tra la spinta del fiume e quella della mareggiata.