A Tolfa è festa, Vittorini: "Finale di Coppa dedicata al paese" • Terzo Binario News

(foto Nicoletta Vittori) – A Tolfa è festa grazie all’impresa della squadra che ha espugnato Alatri 1-0 e ottenendo la finale di Coppa Italia Promozione, sfuggita due volte negli anni scorsi. E il caso vuole che si raggiunga l’epilogo della competizione infrasettimanale l’unica volta in cui la gara di ritorno è in trasferta.

Segno di grande personalità da parte di Marco Roccisano e compagni, che adesso – dopo un inizio di campionato quanto mai difficile – possono coronare una stagione giocando per la Coppa. Appuntamento sabato 16 maggio allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo dove ci sarà la Lvpa Frascati, che ha avuto ragione del Ladispoli.

I collinari hanno disputato una partita accorta, rischiando il minimo indispensabile e quando l’Alatri, il cui potenziale è testimoniato dal primo posto nel girone D, è stato pericoloso là dietro De Clementi si è fatto trovare prontissimo.

Poi, nella ripresa, un errore difensivo abbastanza grave della retroguardia ernica ha spianato la strada a Manuel Vittorini il cui diagonale si è infilato nella porta di casa come uno stiletto nella carne. Da lì in poi i verderosa sono finiti nel gorgo del nervosismo senza più riuscire a incidere.

A fine gara, il tecnico Emiliano Cafarelli è felice come non mai: «Quella di Alatri è stata vittoria bellissima. Nonostante potessimo giocare per due risultati utili su tre abbiamo vinto, contro una corazzata grazie alla sagacia tattica e al sacrificio. Per questo mi senso super emozionato. Non solo per me ma per tutti, per la squadra, per i ragazzi e lo staff. Prima di partire eravamo carichi e ci siamo incitati tanto. A inizio gara forse si è avvertita una certa tensione poi ci siamo sciolti e abbiamo giocato davvero bene, soprattutto considerando che ci trovavamo in trasferta e per giunta in un ambiente ostile. Tuttavia il tifo tolfetano si è distinto ed è stato straordinario. Adesso affronteremo la Lvpa Frascati, altra squadra fortissima ma c’è tempo pensarci. Ora godiamoci la festa sperando di festeggiare ancora».

Il goleador biancorosso Manuel Vittorini, che solo in Coppa ha messo a segno otto centri, dice: «C’è tanta gioia perché raggiungiamo un traguardo importante. Il Tolfa c’era andato vicino già altre due volte e ci abbiamo riprovato stavolta riuscendo nell’impresa. Già era stata difficilissima la trasferta di San Basilio e ci siamo riusciti così come ad Alatri, contro una squadra e un pubblico tostissimi. Questo traguardo ce lo siamo meritato e ora ci attende una finale bellissima. Dedichiamo l’approdo in finale a tutto il paese e sono contentissimo anche per me e Ciccio (Marco Bevilacqua, ndc) perché siamo vecchietti e poteva essere l’ultima occasione per giocarci una finale. Ma ora ci aspetta la rincorsa in campionato e speriamo nel play-out, guardando in prospettiva la finale» conclude Vittorini.

E anche dal sodalizio l’entusiasmo è alle stelle come si evince dai post social pubblicati sui profili ufficiali: «È tutto veroooo!!

La asd Tolfa Calcio è in finale di Coppa! Un ringraziamento a tutta l’Amministrazione Comunale di Tolfa, alla sindaca Stefania Bentivoglio ed in particolare al consigliere comunale delegato allo sport Tiziano Tedesco per la vicinanza e supporto per tutta la stagione e per la trasferta della semifinale di ritorno. Ora vi aspettiamo tutti a Viterbo il 16 Maggio alle 15». Alessio Vallerga