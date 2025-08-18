Il taxi parcheggia contromano e sulle strisce: lo scatto a Ladispoli • Terzo Binario News

L’auto bianca immortalata in via Bari all’incrocio con viale Italia
Una foto che mostra una manovra di un taxi alquanto bizzarra: una cittadina ha immortalato l’auto bianca in via bari all’incrocio con viale Italia (quindi in pieno centro) non solo contromano ma pure lasciata sulle strisce pedonali.
Non solo: la vettura ostruisce anche la discesa per disabili con conseguenze facilmente immaginabili.
La domanda della cittadina: “Dove sta la polizia locale?”
