Incontro tra il sindaco Piendibene e il Comitato Pendolari: confronto costruttivo e impegno condiviso • Terzo Binario News

Questa mattina il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene ha incontrato i rappresentanti del Comitato Pendolari Cittadino, Benedetto Risi e Denis Lauro, accompagnato dai consiglieri comunali Lucia Aprea e Dario Menditto.

Un incontro proficuo e partecipato, nel corso del quale il primo cittadino ha avuto modo di ascoltare con attenzione le istanze, le criticità e le proposte avanzate da chi ogni giorno usufruisce della linea ferroviaria FL5.

Il Sindaco ha espresso la piena disponibilità dell’Amministrazione a sottoscrivere e sostenere ogni richiesta che il Comitato intenderà presentare nelle sedi sovracomunali, facendo da ponte tra i pendolari e le istituzioni regionali e nazionali competenti in materia di trasporti.

L’occasione è stata utile anche per illustrare i lavori che partiranno a breve presso la stazione ferroviaria di Civitavecchia, interventi già programmati che interesseranno il nodo ferroviario cittadino. Ulteriori approfondimenti riguarderanno, inoltre, i futuri interventi previsti nella parte della stazione affacciata su Viale Guido Baccelli, ancora in fase di studio da parte di RFI.

Il confronto con il Comitato continuerà nelle prossime settimane, con nuovi incontri volti sia a formalizzare la sottoscrizione delle richieste, sia a recepire ulteriori suggerimenti e proposte operative da parte dei pendolari. L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a farsi portavoce delle loro legittime esigenze presso i gestori del servizio ferroviario, in un’ottica di dialogo continuo e trasparente.