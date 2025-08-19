A fine agosto Ladispoli Summer Sport nel fine settimana • Terzo Binario News

Tre giornate all’insegna dell’energia, del gioco e dell’aggregazione in riva al mare: arriva il Ladispoli Summer Sport, evento promosso e organizzato da ASD Beach Tennis and Sports, con il patrocinio del Comune di Ladispoli.

Dal 22 al 24 agosto, la spiaggia libera di Via Regina Elena 20 si trasformerà in un’arena a cielo aperto per ospitare tornei amatoriali e dimostrazioni di Beach Tennis, Beach Volley e Foot Volley, coinvolgendo appassionati, turisti e semplici curiosi.

Ad arricchire l’iniziativa, la partecipazione straordinaria di noti ex calciatori e personaggi del panorama sportivo, che scenderanno in campo per momenti di condivisione e divertimento. Tra i nomi già confermati: gli ex calciatori Candela, César, Hernanes, Zé Maria, Luiso, Manfredini, Romondini, Incocciati, Chierico; l’ex campione del mondo di Beach Tennis Riccardo de Filippi; la campionessa del Beach Volley Veronica Guidozzi… e molti altri ospiti.

Madrina d’eccezione Sofia Bruscoli.

Il Ladispoli Summer Sport nasce con l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso dell’estate laziale, capace di coniugare attività fisica, intrattenimento e socialità in una cornice naturale d’eccezione: la spiaggia di Ladispoli. Un’iniziativa che, grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale, rilancia con forza il messaggio: “Lo sport non va in vacanza!”.

Attraverso la partecipazione di Federazioni e Enti di Promozione Sportiva, l’evento valorizza lo sport non solo come pratica salutare, ma anche come occasione di spettacolo e aggregazione, contribuendo a consolidare Ladispoli come meta di turismo sportivo.

“Credo che la presenza di campioni e celebrità, unita alla possibilità di assistere a esibizioni e tornei, possa offrire al pubblico un vero e proprio spettacolo – commenta il consigliere delegato ai rapporti con Federazioni ed Enti Sportivi, Stefano Fierli –. E’ un binomio vincente che arricchisce la nostra città e rafforza gli investimenti già avviati dall’Amministrazione Grando per la promozione dello sport, anche grazie al lavoro e alla massima professionalità dell’Ufficio Sport e Demanio”.

PROGRAMMA

Venerdì 22 – Beach Tennis con l’ex campione del mondo Riccardo de Filippi

Dalle 10:00 alle 11:00 Academy Beach Tennis

Dalle 11:00 alle 18:00 Torneo Beach Tennis

Sabato 23 – Foot Volley con gli ex calciatori Candela, César , Hernanes, Zé Maria, Luiso, Manfredini, Romondini, Incocciati, Chierico

Dalle 10:00 alle 11:00 Academy Foot Volley

Dalle 11:00 alle 18:00 Torneo Foot Volley

Domenica 24 – Beach Volley con le ragazze della Volley Serie C e la campionessa Veronica Guidozzi

Dalle 9:00 alle 13:00 Torneo BeachVolley

Dalle 13:00 Premiazione e Saluti

Ufficio Stampa Comune di Ladispoli