Cane salvato in un giardino di Santa Marinella • Terzo Binario News

(foto archivio) – Un intervento di salvataggio di un animale molto delicato ha impegnato i Vigili del fuoco di Civitavecchia questa mattina intorno alle ore 10.30.

Precisamente a via Crescenzio a Santa Marinella, gli uomini della Bonifazi hanno soccorso una cane di grossa taglia rimasto intrappolato in una buca creatasi tra il muro di cinta di una villetta e il giardino.

L’animale è rimasto incastrato tra le radici delle piante che gli rendevano impossibile la risalita dalla stessa.

I Vvf, dopo che il veterinario giunto sul posto ha somministrato una leggera sedazione al cane, sono riusciti a liberarlo e consegnarlo alle cure del sanitario.

Comunque l’animale sembrava versasse in buona salute.