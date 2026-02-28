Il Santa Marinella ospite del Pescia mentre arriva la maglia speciale per i tifosi • Terzo Binario News

A caccia di una continuità che finora è sempre mancata, il Santa Marinella oggi alle 15 è ospite del Pescia Romana al Maremmino di Montalto per l’ottava giornata del girone a di Promozione.

I rossoblù sono reduci dal successo interno per 2-1 sull’Atletico Capranica e al netto di alcuni momenti in cui si è giocato bene, quel che finora è mancato stato un filotto di risultati utili.

E con l’avvicinarsi della fase calda della stagione, arrivare a mettere pressione al Pianoscarano diventa indispensabile.

Attualmente in classifica i santamarinellesi sono quarti con 38 punti, a sei lunghezze dai viterbesi terzi e quindi dai play-off. Ecco perché la continuità: in un campionato dove i risultati a sorpresa sono dietro l’angolo, la rimonta per quanto difficile non sembra impossibile a patto di vincere le gare contro compagini di cabotaggio inferiore. Il Pescia infatti con 24 punti è in zona play-out ma a una lunghezza dal Tarquinia e quindi dalla salvezza diretta. E giocando in casa cercherà di far pesare il più possibile il fattore-campo.

In settimana, nella sala riunioni dello stadio Fronti, il club ha presentato una maglia speciale per la prima squadra. Dopo i saluti istituzionali dei presidenti Patrizio Gramegna e Orazio Sanfilippo, del direttore sportivo Stefano Di Fiordo e del tecnico Daniele Fracassa, Ivano Moschitti – bandiera del club e bomber indiscusso a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 – ha svelato il capo di abbigliamento realizzato dalla Venty 6. scrivono dal sodalizio: «Si tratta di una maglia speciale, unica nel suo genere tra i dilettanti. In serie A Lecce, Parma e Brescia mostrarono qualcosa di simile. Non si tratta di un’operazione commerciale ,ma solo di un invito a fidelizzare i tifosi con squadra e società. I primi 49 tifosi che ci hanno contattato hanno avuto il loro nome inserito tramite una piccola donazione e a loro è anche andata una maglia identica a quella della prima squadra con un numero seriale. Sono 49 perché la cinquantesima è stata dedicata a Stefano Ferri giovane e valente dirigente scomparso nei mesi scorsi».