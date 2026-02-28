Coppa archiviata, il Tolfa torna alla Promozione con il Fonte Meravigliosa • Terzo Binario News

(foto Nicoletta Vittori) – La Coppa Italia per il Tolfa tornerà l’11 marzo con l’andata delle semifinali contro l’Alatri ma per questo appuntamento c’è tempo. Ora bisogna guardare al campionato e per il girone A di Promozione oggi allo Scoponi si gioca l’ottava di ritorno in cui sale in collina il Fonte Meravigliosa.

Corsi e ricorsi storici vedono l’undici romano avversario dei biancorossi nella semifinale della competizione infrasettimanale nel maggio 2022 che lo portò poi al salto di categoria in Eccellenza.

Oggi la compagine di Roma Sud vive un momento di vacche magre: è quartultima in classifica con 24 punti, a una lunghezza dal Tarquinia e dalla salvezza diretta.

Ora c’è da capire se e quanto la fatica di mercoledì – piuttosto notevole in fatto di dispendio di energie, per ribaltare lo 0-2 della Pacifica, andando a vincere 4-2 al Francesca Gianni contro il Real San Basilio – peserà sulle gambe e nella testa dei biancorossi. Gli uomini di mister Emiliano Cafarelli in classifica sono ottavi con 35 punti, distanti nove lunghezze dal Pianoscarano terzo ma con tre compagini davanti. Dunque la ricorsa ai play-off sembra un’impresa disperata al limite dell’impossibile.

Dice l’allenatore: La squadra vive un momento di euforia, con la semifinale di Coppa che ha dato entusiasmo in un momento altalenante e sofferto tanto per svariati motivi. Il risultato è importantissimo, ma finisce a mercoledì e da oggi è un’altra storia. Affrontiamo una squadra in affanno di punti ma generosa. Noi dobbiamo portarci dietro quanto di buono è stato fatto in questi giorni, ma con umiltà e cattiveria agonistica. Alcuni giocatori non sono disponibili come Jacopo Gaudenzi e sebbene sia rientrato, Christian Vittorini non è ancora pronto per la partita. Tuttavia i recuperi saranno fondamentali in un momento importantissimo della stagione. I giovani? I ragazzi della Juniores si stanno rivelando una risorsa preziosa per entusiasmo e voglia di mettersi in mostra. In più, si stanno comportando bene» la conclusione di Cafarelli.