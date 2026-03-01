Il Santa Marinella cade a Montalto: 1-0 dal Pescia Romana • Terzo Binario News

Quella continuità che si auspicava il Santa Marinella non riesce proprio a trovarla. I rossoblù infatti hanno perso 1-0 al Maremmino di Montalto di Castro al cospetto del Nuovo Pescia Romana nell’ottava giornata del girone A di Promozione.

«Per noi è stata una partita difficile da giocare – commenta mister Daniele Fracassa – in cui l’hanno fatta da padrone le palle lunghe e le ribattute per via di un terreno difficile che ha penalizzato le nostre doti di palleggio.

In questo senso le assenze di due giocatori di stazza come Galluzzo e Cerroni si sono evidenziate ancora di più. L’inizio di gara e tutto il primo tempo sono stati buoni». I

n questo senso ci sono da segnalare una palla gol ciascuno capitate sui piedi di Cuomo prima e Mariani poi. Al 22’ della ripresa la rete da fuori area per l’undici montaltese segnata da Maresi. Tra l’altro per la prossima gara interna con il Campagnano mancheranno due giocatori importanti come Casaccia e Del Mastro segno che a un certo punto è spuntato del nervosismo fra le fila santamarinellesi. Per questo la gara va archiviata pensando alla sfida di domenica prossima allo stadio Fronti nella quale Fracassa spera di recuperare gli assenti di ieri.

In classifica, il Santa Marinella scivola e parecchio. Infatti ora il terzo posto è lontano sette lunghezze perché il Pianoscarano ha impattato sull’1-1 interno contro la capolista Palidoro ma il Ladispoli ha battuto il Fiumicino e il Campagnano ha rallentato con l’1-1 in casa propria contro l’Atletico Monterano. Ma il successo del Tolfa ha consentito l’aggancio quindi adesso il Pianoscarano terzo ha 45 punti, segue il Ladispoli a 40, Campagnano 39 e la coppia composta dai rossoblù e dal Tolfa è a quota 38 punti. Due lunghezze sotto si trova il Cerveteri.