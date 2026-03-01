Il Tolfa si abbevera alla Fonte Meravigliosa: 2-1 allo Scoponi • Terzo Binario News

Il Tolfa smaltisce le fatiche di Coppa Italia nel modo migliore andando a vincere allo Scoponi sul Fonte Meravigliosa per 2-1 nell’ottava giornata del girone A di Promozione.

Partenza perentoria dei collinari che, dopo un primo tempo a trazione offensiva, trovano il vantaggio grazie a Manuel Vittorini al 39’ che chiude al meglio un’azione corale.

Nella ripresa le fatiche del mercoledì da leoni vissuto sul San Basilio che ha portato a un successo esterno memorabile, si sono venute fuori, tanto che mister Emiliano Cafarelli ha cercato di far ruotare il più possibile i giocatori optando per diverse sostituzioni nel secondo tempo.

Al 35’ il raddoppio a firma di Bernardini che mette il sicuro il risultato. Gli ospiti romani hanno tentato la reazione che dopo una serie di incursioni, riuscendo a trovare soddisfazione nel finale, al 39’ con il subentrato De Grisogono, a seguito di un calcio d’angolo.

In classifica, il Tolfa aggancia il Santa Marinella al settimo posto. La terza posizione occupata dal Pianoscarano resta comunque distante sette lunghezze perché i viterbesi hanno impattato sull’1-1 interno contro la capolista Palidoro ma il Ladispoli ha battuto il Fiumicino e il Campagnano ha rallentato con l’1-1 in casa propria contro l’Atletico Monterano. Questo significa che il Pianoscarano terzo ha 45 punti, segue il Ladispoli a 40, Campagnano 39 e la coppia composta dai collinari e dal Santa Marinella è a quota 38 punti. Due lunghezze sotto si trova il Cerveteri. Insomma, la scalata alla zona play-off rimane ancora tutta in salita e niente affatto facile.

Tolfa: De Clementi, Benedetti (40’st Colace), Monteneri, Bevilacqua, Selvaggio, Salvato, Manuel Vittorini, Nuti, Bernardini, Pasquini (27’st Quinti), Converso (25’st Costa, 41’st Gaudenzi). A disp. Di Camillo, Roccisano, Christian Vittorini, Paolessi, Ianari. All. Emiliano Cafarelli.

Fonte Meravigliosa: Bovani, Bisozzi, Lunardi (14’st De Grisogono), Sapienza, Mosetti, Vitale, Russo (46’st Pasquali), Fratocchi (31’st Khatamkhonov), Reddavide (40’st Groos), Scarsella, Lequaglie (23’t Taddei). A disp. Antonini, Varani, Ramci, Rosi. All. Marco Paterniani.

Arbitro Andrea Vitiello di Ostia Lido.

Reti: 39’pt Manuel Vittorini (T), 36’st Berardini (T), 39’st De Grisogono (F).