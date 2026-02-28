Elezioni Santa Marinella, Clelia Di Liello a sostegno di Alessio Manuelli • Terzo Binario News

“A chi mi ha votato la scorsa volta, a chi ha apprezzato il mio lavoro consiliare, a tutti i concittadini di Santa Marinella e Santa Severa: sono persona prestata alla politica per l’amore della città in cui abita. Non ho ambizioni di ruolo, né volontà di scalare gerarchie di partito, tantomeno interessi personali da difendere o da promuovere.

Quello che ho fatto in questi due anni e mezzo di consigliatura l’ho fatto nel solco dell’ immagine di città disegnata negli anni dal Paese che Vorrei. Una città giusta, efficiente, solidale, sicura, accogliente, pulita ed accessibile, dove legalità e trasparenza amministrativa sono al primo posto.

Ho seguito questo gruppo politico con entusiasmo e passione perché portatore di valori e principi grazie ad una capacità propositiva e visionaria che ha convinto ed affascinato tante persone.

Questo è stato il tempo della semina, della paziente elaborazione di un progetto collettivo a difesa dei beni comuni, che non ci ha portato a governare la città, anche se ha permesso di esprimere due consiglieri di opposizione che si sono succeduti nei due ultimi Consigli Comunali.

Poi la caduta del secondo governo Tidei a cui ho contribuito con la mia firma.

Proprio in seguito a questo, arriva per me il tempo della maggiore responsabilità: è urgente tentare un’alternativa possibile per superare il metodo Tidei (non dimentico le intercettazioni pubblicate dai giornali nazionali e locali nell’autunno del 2023), il braccio di ferro con il Prefetto sulla posizione dell’architetto incaricato dal Sindaco, la politica dell’annuncio delle grandi opere, la celebrazione del capo “solo al comando”, l’insofferenza al confronto e alla critica, il ricorso alle querele temerarie e alla propaganda massiccia.

Per tutti questi motivi, aderisco alla coalizione che sostiene il giovane Alessio Manuelli perché nello scenario elettorale cittadino mi appare come l’unica concreta possibilità per scalzare un sistema radicato da anni a Santa Marinella nei metodi, interessi e clientele. Un candidato che non si esprime nella formula saccente del “solo io so fare” , ma che pazientemente si accinge a formare una squadra di governo con persone competenti e di spessore che hanno fatto la storia di S. Marinella.

Ho deciso di spendermi personalmente per la costruzione di questa coalizione portandovi dentro la mia storia e i valori che finora ho rappresentato e per garantire che una reale discontinuità si concretizzi. E’ necessario che nella prossima amministrazione venga riportata una logica di confronto costruttivo nel solco della legalità, del buon funzionamento dell’ordinario e della trasparenza. E la prossima consiliatura dovrà necessariamente essere in tal senso una consiliatura di transizione. Lo scandalo della Passeggiata ha ben dimostrato tutti i rischi a cui la città va incontro se non sterza con decisione”.

Clelia Di Liello