Il Santa Marinella Basket torna al successo casalingo • Terzo Binario News

Il Santa Marinella Basket vince la 13ª giornata di ritorno tra le mura amiche, davanti al pubblico numeroso e caloroso presente al PalaCarducci.

Le ragazze di coach Precetti partono con un buon passo e maturano nei primi minuti di gioco un vantaggio che le terrà a distanza dalle avversarie per tutta la durata del match.

Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo, sotto gli occhi attenti dei due arbitri presenti in campo, il Guidonia si esprime con un buon giro di palla e riesce a trovare il canestro, non recuperando però lo svantaggio iniziale accumulato.

Le tirreniche non mostrano di essere nella migliore delle loro giornate, faticano a costruire delle buone azioni con un po’ di imprecisione in fase di realizzazione.

Due punti importanti per il S. Marinella che sta lavorando per trovare nuovi equilibri in campo che possano permettere di affrontare con maturità e serenità le sfide di questo lungo campionato, con l’obiettivo di una crescita personale e di squadra.

UFFICIO STAMPA SANTA MARINELLA BASKET