La Futsal Civitavecchia mette la sesta • Terzo Binario News

Schiacciato il Tc Parioli 10-4, mercoledì si torna al Lottatori per la sfida al Casalotti

Dopo la quinta, la Futsal Civitavecchia mette la sesta. Sesta come le sei vittorie consecutive dei nerazzurri, l’ultima delle quali è stata forse la più eclatante visto che è arrivata attraverso un 10-4 ai danni del Tc Parioli ovvero un quintetto che sta contendendo ai civitavecchiesi un posto nei play-off.

È stato un bel divertimento quello visto all’Ivan Lottatori nella quarta di ritorno del girone B di C1 perché la compagine di Vincenzo Di Gabriele ha fatto come le è parso e piaciuto.

Queste erano le aspettative di inizio stagione ma c’è voluto un po’ prima che si tramutassero in realtà.

In venti 20 minuti sono arrivati qualcosa come nove gol, con il Tc Parioli apparso più come la compagine con cui allenarsi e non una concorrente per i post-campionato. A dettare legge è stato Jacopo Santomassimo: suo il primo gol, di punta, e il secondo dopo un pallone recuperato a metà campo e giocato di punta con assist di Manuel Morra; poi Santomassimo spezza l’azione avversaria e serve Matteo Proietti per il 3-0; poi centro di Manuel Terzini, fuga a destra e colpo di sinistro di Matteo Tiberi, soddisfazione per Andrea Giocondo che approfitta di una dormita della difesa pariolina e tris si Santomassimo su tiro dai 10 metri. Doppietta e poi tripletta di Giocondo in contropiede per due volte. Nella ripresa le reti ospiti di Matteo De Micco e Dario Sablone oltre all’ultima marcatura di casa a firma di Tiberi che si porta a spasso la difesa ospite tenendo palla con il sinistro e segnando di destro. Unica nota stonata, l’espulsione di capitan Luca Mori.

Per mister Di Gabriele, la fase di crescita corrisponde a un momento di forma atletica elevata: «Che stessimo bene fisicamente lo avevo intuito da qualche settimana – afferma l’allenatore – e ciò si è visto abbastanza chiaramente. Nella prima frazione contro il Parioli, non c’è stata praticamente storia dominando l’avversario e facendo vedere chiaramente di cosa siamo capaci ma non per un episodio, grazie a strutture di gioco che si stanno via via affinando. Mi dispiace solo per i quattro gol incassati anche se va detto che nel secondo tempo c’è stata la possibilità di far giocare tutti i pentacalciatori inseriti in lista gara il che ha permesso di gestire coloro che erano vittima di qualche acciacco o affaticamento oppure in diffida. In questa fase precisa della stagione credo che possiamo battere veramente qualunque avversario si pari sul nostor cammino. Pertanto è necessario rivedere la stessa prestazione di sabato mercoledì contro il Casalotti».

Infatti domani alle 21 le squadre di C1 osservano un turno infrasettimanale valido per la quinta di ritorno del girone B. Dalle 21, nell’impianto di Borgata Aurelia, arriva appunto la Verdesativa Casalotti, che al momento si trova a metà della graduatoria con 23 punti. Un piccolo vantaggio per la Futsal Civitavecchia che non deve spostarsi in mezzo alla settimana, aspetto questo che crea sempre problemi ai giocatori per i loro impegni professionali.

Ancora niente da fare per il povero Santa Severa battuto 5-0 in trasferta dal Santa Gemma. Resta l’ultimo posto in classifica a zero punti e la gara infrasettimanale contro la capolista La Pisana si giocherà martedì 4 febbraio all’Uliveto.

Alessio Vallerga