Il Santa Severa Futsal stecca l'esordio in casa: 3-9 dal Santa Gemma • Terzo Binario News

Seconda di campionato, ed esordio in casa, per il Santa Severa Futsal, contro il Santa Gemma, squadra romana, attrezzata per un campionato di vertice.

Con un PalaDeAngelis gremito, partono bene i tirrenici, con vantaggio immediato dopo 2 minuti, poi il blackout.

Alla fine del primo tempo saranno 4 le reti di scarto, alla fine della gara il passivo sarà ancora più pesante, 3-9 con il Santa Gemma che porta meritatamente a casa la partita.

Reti di Simone Petito, Fabrizio Cavedal e del portiere Francesco Lucentini.

“Le responsabilità della sconfitta – commenta Di Gabriele – sono da attribuire a delle scelte che ho sbagliato e che non hanno permesso ai ragazzi di esprimersi al meglio. Dobbiamo lavorare di più e soprattutto metterci in discussione, in una categoria dove se non si sta bene sotto l’aspetto fisico e mentale si rischiano figuracce. Sono certo che ci servirà da lezione”

Il Santa Severa avrà l’opportunità di cancellare subito l’amara sconfitta di sabato; difatti sarà ospite, nel primo turno di Coppa Italia, nella trasferta di mercoledì a Formia, dell’Heracles, capolista dell’altro girone, e gara tutt’altro che facile per i ragazzi neroverdi.