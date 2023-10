I ragazzi del tiro a segno di Bracciano conquistano l’argento ai Campionati italiani • Terzo Binario News

Il TSN di Bracciano ancora sul podio ai Campionati Italiani di Tiro a Segno che si sono svolti a Milano dal 26 settembre al 01 ottobre.

Dopo un bel 5° posto assoluto di squadra nella specialità Pistola Sportiva a 10 m., la compagine di Bracciano ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità Pistola a 10 m.

Umberto Petrucci, Artur Cojocaru e Flavio Abrami, guidati dal responsabile tecnico Luca Di Girolamo e dall’assistente Fabio Carassai, dopo un momento difficile nella 3^ serie di tiri, si sono ripresi, raggiungendo questo prestigioso traguardo a soli 2 punti dall’oro.

Una grande soddisfazione anche per il Presidente del TSN di Bracciano, Paolo Testaguzza, che aggiunge alla bacheca dei trofei, una prestigiosa medaglia d’argento, un buon viatico per la ripresa dell’attività agonistica del tiro a segno dopo il non facile periodo pandemico.