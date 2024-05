Il Rifugio degli Elfi a Cerveteri festeggia vent'anni di attività • Terzo Binario News

Barbara Ghelarducci: “Un traguardo importante, vent’anni di crescita, sfide e successi”

Un giorno speciale oggi nel Centro Storico di Cerveteri.

Il Rifugio degli Elfi, storico bar che da due anni è divenuto un caffè letterario di pregio e vero e proprio punto di ritrovo per tantissimi cittadini, famiglie e ragazzi, gestito da Barbara Ghelarducci, compie vent’anni.

Vent’anni di storia, di amicizia, di gustose e colazioni speciali, con tanti prodotti di qualità, di aperitivi e pranzi variegati e preparati con amore. Il Rifugio degli Elfi anno dopo anno è diventato un luogo di ritrovo, di aggregazione, un’attività del Centro Storico di Cerveteri che per tantissimi rappresenta un passaggio fondamentale all’interno della giornata.

“2004 -2024 un traguardo importante – ha scritto Barbara sul profilo Facebook – vent’anni di crescita, sfide e successi condivisi sono davvero un traguardo notevole! Il supporto che ci date costantemente ci ha aiutato a realizzare i nostri sogni. 2 anni fa, l’apertura della Libreria ha trasformato il nostro Bar in un “Caffè Libreria” testimonianza di quanto siamo uniti. Quando crei un’attività non immagini cosa possa diventare, questa unione ci ha trasformato in qualcosa di più grande: una comunità, una famiglia che cresce e si evolve costantemente. Vorremmo festeggiare con voi ed offrirvi un caffè Lunedi 6 Maggio. Grazie a tutti per esserci sempre”.

A Barbara, gli auguri della redazione di Terzobinario.it