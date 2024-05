Ladri nel centro sportivo: uno con il cacciavite colpisce i carabinieri, bloccato con il taser • Terzo Binario News

L’altro malvivente in fuga: l’episodio a Tor Sapienza; recuperato il materiale asportato: un televisore, un pc portatile, uno smartphone, un faro crepuscolare e denaro

La notte scorsa, in via Felice De Andreis, quartiere Tor Sapienza, la responsabile di un centro sportivo ha segnalato al 112 la presenza di due persone che erano entrate all’interno, intente ad asportare vari oggetti. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno sorpreso un uomo che per sottrarsi all’identificazione e darsi alla fuga, ha tentato di divincolarsi, colpendo i Carabinieri con un cacciavite.

Per riuscire a bloccare e arrestare l’uomo è stato necessario l’utilizzo del teaser. Il materiale poco prima asportato: un televisore; un pc portatile; uno smartphone, faro crepuscolare, nonché una somma contante, sono stati recuperati e restituiti alla responsabile del centro sportivo che ha presentato regolare denuncia querela.

L’uomo, identificato in un 26enne nigeriano è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno condotto in caserma. È riuscito fuggire invece il secondo uomo.