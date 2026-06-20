Il Real Santa Marinella LB69 riparte dalla Prima Categoria • Terzo Binario News

Prende forma e continuerà a correre nel ricordo del compianto Luca Bacheca l’ Asd REAL SANTA MARINELLA LB69, prossimo ad affrontare una nuova stagione calcistica con entusiasmo, determinazione, grande senso di appartenenza e quel pizzico di ambizione che sarà ulteriore stimolo per rincorrere il sogno della prima categoria.

<<Saremo ancora una volta un punto di riferimento sportivo e umano>> dice il presidente Fortuna di Donna, ancora alla guida della società, << capace di unire persone, famiglie e giovani attorno al valori più autentici dello sport con l’obiettivo di creare un ambiente fondato su aggregazione e sportività, proponendo alla città un team giovane, ambizioso, che rappresenti il meglio della nostra gioventù…>> Da qui la volontà di mantenere una forte identità territoriale, con parecchi giovani santamarinellesi in squadra e collaboratori legati alla città nella quale sono cresciuti. <<

Siamo pronti per una nuova stagione con tanta energia, idee e con la voglia di onorare i colori che rappresentiamo>> continua Di Donna, << veniamo da una stagione difficile ma abbiamo imparato dalle difficoltà. Il nuovo mister, a cui sarà data fiducia per il salto di categoria, sarà Giuliano Riccio che con il direttore sportivo Lorenzo Sistilli stanno approntando una nuova stagione con tanti obiettivi tra i quali quello, per noi vitale, di rendere Il Real Santa Marinella squadra accattivante, simpatica, capace di far divertire il pubblico rappresentando la parte più bella di Santa Marinella, quella dei giovani impegnati coralmente per un traguardo che sa di amore>>. Nel ricordo sempre vivo di Luca Bacheca, che per primo credette nell’aggregazione e nella totale dedizione verso i giovani sportivi che poi sarebbero diventati uomini e cittadini, il presidente Fortuna Di Donna e il vice Presidente Fabio Bacheca ringraziano tutti i ragazzi che hanno combattuto fino alla fine nella scorsa stagione, salutando anticipatamente chi rimarrà e chi andrà via. Un grazie ai tecnici Andrea Midei e Luigi Lucchetti per il loro contributo ed a tutti gli sponsor. Grazie inoltre a Stefano Sistilli, Daniele Verzilli, alla Pizzeria da igoretto, ristorante la Carretta, agriturismo La Perla verde e la Pizzeria Valdambrini. <<Il prossimo appuntamento sarà la presentazione della nuova dirigenza e della nostra squadra>> conclude Fortuna Di Donna, <<ci auguriamo al più presto un proficuo incontro con la nuova amministrazione comunale, alla quale offriremo la nostra passione sportiva e chiederemo vicinanza e credibilità al nostro progetto sociale che ha bisogno di entusiasmo e sostegno.>> La stagione del Asd REAL SANTA MARINELLA LB69 è dunque all’avvio. C’è entusiasmo e tanta partecipazione, proprio come avrebbe voluto Luca.