Manuelli sul km 56 dell'Aurelia: "Priorità per Santa Marinella" • Terzo Binario News

“In merito alle numerose e comprensibili richieste di intervento sulla viabilità al km 56 della statale Aurelia in prossimità delle spiagge Toscana e Banzai, il Sindaco Alessio Manuelli precisa lo stato attuale dell’iter amministrativo, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione comunale appena insediata.​”Siamo perfettamente consapevoli della situazione e della legittima preoccupazione dei residenti e dei turisti.

La sicurezza dei cittadini e di chiunque transiti sul nostro territorio è la nostra priorità. Per questo motivo, l’ufficio comunale preposto ha già formalmente sollecitato Anas affinché proceda con estrema urgenza alla modifica del limite di velocità vigente in quel tratto.Tale operazione non è solo una formalità burocratica, ma costituisce un passaggio tecnico propedeutico e indispensabile.

Solo una volta ottenuto il necessario nulla osta di Anas sulla nuova regolamentazione della velocità, il Comune potrà procedere con i lavori di propria competenza, ovvero l’adeguamento della segnaletica stradale, la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale e l’installazione di dissuasori luminosi di velocità e attenzione.​

È doveroso chiarire che, prima di questo passaggio di competenza Anas, non è normativamente possibile per il Comune intervenire direttamente con opere strutturali.

È cura di questa Amministrazione monitorare la situazione quotidianamente affinché i tempi di risposta vengano abbreviati al massimo, sebbene da Anas assicurano un tempestivo intervento in tal senso.

Stiamo lavorando con determinazione per dare concretezza a quella soluzione che i cittadini e i turisti chiedono a gran voce, necessaria per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti. L’amministrazione assicura che continuerà a mantenere alta l’attenzione sul caso, fornendo aggiornamenti non appena ci saranno sviluppi certi da parte dell’ente gestore della strada”.

Il sindaco

Dott. Alessio Manuelli