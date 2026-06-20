Oggi al Castello di Santa Severa progetto Salvamamme e secondo appuntamento di “Libri e Calici” • Terzo Binario News

Il prossimo 21 giugno il Castello di Santa Severa farà da cornice a una giornata dedicata alla solidarietà, alla cultura e alla condivisione. Nello straordinario scenario affacciato sul mare, Roma Chapter prenderà parte all’evento organizzato a sostegno del progetto “Valigia dei Primi Giorni” promosso da Salvamamme.

L’iniziativa rientra nel programma “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026”, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di valorizzare e rendere sempre più accessibile il complesso monumentale.

Alle ore 15.30 il gruppo di harleysti raggiungerà il Castello per partecipare all’evento solidale dedicato alla raccolta di materiali a sostegno del progetto. Salvamamme è un’associazione di volontariato che offre aiuto concreto a mamme, bambini e famiglie in situazioni di fragilità sociale ed economica. Tra le sue iniziative più significative figura la “Valigia dei Primi Giorni”, un kit contenente beni essenziali per la cura personale e dei bambini, oltre a informazioni sui servizi di assistenza disponibili sul territorio. Un supporto immediato che accompagna donne e minori nei primi e delicati momenti successivi a situazioni di emergenza o vulnerabilità.

Sempre il 21 giugno, alle ore 17.00, è in programma il secondo appuntamento della rassegna “Libri e Calici”, giunta quest’anno alla quarta edizione. Ospite dell’incontro sarà Gennaro Rollo, autore del romanzo Il serraglio (LFA Publisher).

Ambientato nella Napoli del 1949, il libro racconta la storia di Carmela Bene, vedova di guerra costretta dalla povertà ad affidare i propri figli al Real Albergo dei Poveri. Tra loro ci sono i fratelli Gaetano e Pasquale Cacciapuoti che, per contrastare un gruppo di bulli chiamato “i Vandali”, danno vita insieme ad altri compagni alla banda dei “Monelli”.

La fortunata rassegna, che unisce letteratura e sapori del territorio, registra anche per questo appuntamento il tutto esaurito, confermando il grande interesse del pubblico. Gli incontri, accompagnati da degustazioni di vini laziali, offrono occasioni di confronto e condivisione tra cultura ed eccellenze enogastronomiche regionali.

Realizzata in collaborazione con Unpli Lazio, la rassegna sarà moderata dalla giornalista Francesca Lazzeri e continuerà ad animare l’estate del Castello con appuntamenti dedicati a residenti, turisti e visitatori.

La mostra dedicata a Marilyn Monroe

Prosegue al Castello la mostra “Happy Birthday to You Marilyn Monroe”, un omaggio a una delle icone più amate e riconoscibili della storia del cinema. Attraverso oltre cento opere, l’esposizione racconta il mito di Marilyn Monroe attraverso gli sguardi, le sensibilità e i linguaggi di numerosi artisti contemporanei, dando vita a un percorso coinvolgente, emozionante e ricco di suggestioni.

La mostra si sviluppa in due sezioni principali. La prima raccoglie trentasei opere dedicate all’attrice, tante quanti furono gli anni della sua vita, commissionate dal curatore Paolo Pancaldi a trentasei artisti contemporanei. La seconda presenta una prestigiosa selezione di lavori provenienti da collezioni private, realizzati dagli anni Sessanta a oggi, con opere firmate da protagonisti dell’arte contemporanea come Andy Warhol, Mimmo Rotella, Lamberto Pignotti e altri importanti autori.

Ideata e curata da Paolo Pancaldi, storico operatore culturale, l’esposizione è un progetto in continua evoluzione che, nel corso degli anni, si è arricchito di nuove opere e contributi artistici, rendendo ogni edizione un’esperienza unica e sempre diversa.

Visite guidate e apertura della Torre Saracena

L’offerta culturale del Castello si completa con la possibilità di partecipare, nei fine settimana, alle visite guidate del Borgo e del Battistero, occasioni preziose per approfondire la storia e le tradizioni del territorio.

È inoltre nuovamente aperta al pubblico la Torre Saracena, visitabile dal martedì alla domenica con accompagnamento dedicato, per scoprire da vicino uno dei luoghi più suggestivi del complesso monumentale.