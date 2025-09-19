A Civitavecchia slitta la serata sul Traiano, appello a partecipare all'incontro per "Gazzella onlus" • Terzo Binario News

In via Montegrappa dalle 18 musica e altro a sostegno della Palestina contro il genocidio da parte di Israele

Ecco quello che scrive la storica locale Roberta Galletta.

“Questa sera , Venerdì 19 Settembre alle ore 21 avevo organizzato un incontro a Corso Centocelle per raccontare la Storia del Teatro Traiano e dei teatri a Civitavecchia.

Poi però ho scelto di rinviare la serata per partecipare e far partecipare più persone possibili della nostra Civitavecchia alla importante manifestazione che si svolgerà questa sera dalle 18.00 alle 22 a via Montegrappa a sostegno della popolazione di Gaza, per sensibilizzare sul genocidio in atto sul Popolo Palestinese organizzata dall’associazione Liberi cittadini per la Palestina – Comitato di Civitavecchia, dove sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per sostenere GAZZELLA ONLUS, un’associazione senza fini di lucro che si occupa di assistenza, cura e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra, essenzialmente nel territorio di Gaza e soprattutto attraverso l’attivazione di adozioni a distanza dei bambini feriti.

Per raggiungere i suoi scopi, Gazzella collabora con le ONG palestinesi che sul territorio si occupano di sanità e infanzia. Nei suoi dieci anni di attività Gazzella ha assicurato cura, assistenza e sostegno economico a oltre 1500 bambini feriti.

Da marzo 2024, i volontari che hanno un filo diretto con Gazzella sono riusciti a “sfamare” con viveri e pasti caldi centinaia e centinaia di persone nei campi profughi e nelle tende degli sfollati, come dimostrano le foto che l’Associazione pubblica regolarmente sul suo canale Facebook.

Vi prego e vi invito a sostenere in ogni modo questa importante manifestazione partecipando e donando perché Civitavecchia ha conosciuto il dolore della guerra e dei bombardamento ed è da quasi trent’anni amica della Palestina che ha onorato conferendo la cittadinanza onoraria al Presidente del OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina Yasser Arafat e gemellandosi con Betlemme.

Grazie alla mia cara amica Cristina Rocchetti che da anni si batte a Civitavecchia e non solo per questa importantissima causa”.