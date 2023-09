"Il protocollo della legalità permette l'accesso agli atti su passaggio ad Acea di Ladispoli" • Terzo Binario News

L’indicazione di Roberto Magri, Raffaele Cavaliere e Diego Corrao

“Dal 30 settembre 2022 con il Nuovo Gestore Idrico Acea ATO 2 S.p.A. a Ladispoli è migliorato il servizio offerto agli utenti? Questa è la domanda che giriamo agli Addetti ai Lavori, competenti istituzionalmente, tenuto conto della sottoscrizione del “protocollo della legalità”.

In uno dei tanti incontri tra gli Amici al bar, Roberto Magri, Raffaele Cavaliere e lo scrivente, saggiamente e concretamente, ecco alcune riflessioni basate su informazioni presenti su fonti aperte.

Il FOIA (Freedom of Information Act), in Italia tale diritto è previsto dal Decreto Legislativo n. 97 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ha modificato il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 (c.d. decreto trasparenza), ha introdotto l’accesso civico generalizzato al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Quindi, come è noto consente a qualunque cittadino di chiedere ed ottenere dati pubblici entro 30 giorni, ad esempio:

1) elenco delle fonti di approvvigionamento utilizzate per il fabbisogno idrico di Roma Capitale (sorgenti, pozzi, fonti superficiali, ecc) con indicazione per ciascuna della relativa portata;

2) dati relativi ai consumi idrici nel territorio di Città Metropolitana di Roma per gli anni 2020-2023 con distinzione tra le diverse tipologie di consumo;

3) ogni atto relativo al monitoraggio e al calcolo del fabbisogno idrico della Città Metropolitana di Roma nonché di programmazione relativa ai fabbisogni idrici per gli anni 2020-2023;

4) dati sulla percentuale di acqua potabile dispersa nella rete di distribuzione utilizzata nel territorio di Città Metropolitana di Roma Acea Ato 2 S.p.A.;

5)dati sullo stato delle tubature con particolare attenzione all’ anzianità,

dati e/o proiezioni sul costo che sarà sostenuto dalla Città Metropolitana di Roma, ovvero da Acea ATO 2 S.p.A. in virtù dell’emergenza idrica in corso, con indicazione delle modalità di reperimento dei relativi fondi;

6) come si è determinato e/o cosa ha comunicato Colui che partecipato in rappresentanza della P.A. di Ladispoli nell’ambito della Conferenza dei Sindaci ATO 2 Lazio Centrale del 30 Novembre 2022, per ottenere concretamente delle tariffe per i Cittadini di Ladispoli paragonabili al costo dell’Oro;

7) come intende intervenire l’Ente Locale Città di Ladispoli affinché il Nuovo Gestore Idrico ACEA ATO 2 S.p.A. svolga il suo servizio pubblico secondo la Costituzione Italiana e norme specifiche di protocolli d’intesa con ARERA;

8) non potendosi escludere i risultati “demoralizzanti” conseguiti dal 30.09.2022 da parte della nuova gestione ACEA ATO2 S.p.A. (vedi denunce sui social media) come valuta il periodo dal 30.09.2022 ad oggi l’Ente Locale Città di Ladispoli e/o se intende attivarsi, concretamente, al fine di retrocedere dall’obbligo della gestione Acea ATO 2 S.p.A. PER TORNARE alla gestione locale di Flavia Servizi S.r.l., tenuto conto che la Frazione Marina di San Nicola è rimasta autonoma, come anche risulta documentato dall’ Ordinanza n.38 del 15 Giugno 2023 – Città di Ladispoli, avente ad “oggetto: risparmio idrico e limitazione utilizzo dell’acqua potabile nella stagione estiva 2023”.

Infine, con riferimento alle perdite idriche, ecco probabilmente una perdita idrica sul viale Italia angolo via Napoli nei pressi di un noto supermercato, perdita idrica visibile a tutti i Cittadini.

Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera democrazia”.

Roberto Magri, Raffaele Cavaliere e Diego Corrao.