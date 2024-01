“Il Profumo delle Rose”, sul palco  Walter Caputi di Ladispoli • Terzo Binario News

“Il Profumo delle Rose”, è il nome dello spettacolo che il 20 gennaio si svolgerà presso il “Nuovo Teatro San Paolo” a Roma.

È un’ opera teatrale inedita, ideata e progettata da Dora Panarinfo.

Arricchita dal canto, musica, recitazione e ballo. Il cast è stato scelto con cura e amore, per riuscire a donare al pubblico un lavoro creativo, nuovo e avvolgente, per trasformare il tempo trascorso insieme, in semplice armonia.

L’esigenza di fondare L’associazione Culturale “Do Ra e” nasce dalla volontà di organizzare una comunità di artisti con sogni e progetti, che nascono dal cuore, dalla anima. Disposti a sostenere e a collaborare con gioia e serenità per promuovere la cultura, l’arte, la creatività e la valorizzazione del territorio, mettendo al primo posto gli esseri umani, che hanno l’esigenza di esprimersi, con garbo e dignità, senza voli pindarici.

Appuntamento il 20 gennaio dalle 21 al Nuovo Teatro San Paolo di Roma. Il cast Voce recitante Walter Caputi, ideazione Dora Panarinfo , coreografie e ballo: Roberta Sanbucciballo: Ilaria De MarzoOboe: Roberta Coco Piano:Santina Amici , Arrangiamento musicale: Alberto Buffolano – Damiano La Rocca. Scultore: Massimo Francalanci, con la regia di Dora Panorinfo.