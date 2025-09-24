Il Pincio: "Niente pallanuoto alla piscina comunale Parisi di Civitavecchia" • Terzo Binario News

La piscina comunale di via Maratona è l’unico impianto di proprietà comunale, utile per l’attività natatoria di base ma non idoneo alla pallanuoto agonistica.

Ad oggi non ci risultano spazi pomeridiani assegnati a nessuna delle società di pallanuoto cittadine presso l’impianto.

L’unica fascia utilizzata ci risulta essere quella serale, dalle 20:00 in poi, in cui la NC senior svolge allenamenti di nuoto.

Per questo abbiamo chiesto al gestore di valutare con attenzione ogni possibile margine residuo anche nel pomeriggio, pur sapendo che la disponibilità è molto limitata.

Parallelamente, l’Amministrazione ha promosso un incontro con NC, Coser e Centumcellae, cercando di agevolare un confronto anche sull’impianto privato Sports Garden. In quella sede il gestore ha proposto una forma di collaborazione che però non è stata condivisa dalla NC per motivazioni legate al senso di appartenenza, che comprendiamo e rispettiamo.

Il Comune non può e non deve entrare in queste dinamiche interne alle società: il nostro ruolo è facilitare il dialogo e sollecitare ogni sforzo possibile, con un unico obiettivo chiaro — che i ragazzi possano continuare, anche se con difficoltà, a praticare la loro attività sportiva.