“Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”: a Ladispoli il convegno sull'urbanistica • Terzo Binario News

Si è svolto a Ladispoli un incontro, promosso dal consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei, per avviare un confronto tra le istituzioni regionali e i cittadini del territorio sulla nuova legge regionale in materia di urbanistica, approvata prima dell’estate alla Pisana.

Per spiegare la legge 12/25, concernente “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”, hanno dialogato insieme al consigliere Capolei, l’assessore regionale all’Urbanistica Giuseppe Schiboni, il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando e il direttore della direzione regionale Urbanistica e politiche abitative, Emanuele Calcagni.

Di fronte a tanti cittadini e professionisti interessati, all’iniziativa ha preso parte anche il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale di Ladispoli, Marco Penge, il coordinatore e il vice coordinatore di FI, Fabio Capuani e Stefano Penge, e i delegati del partito Mario Buonocore (Comunità religiose) e Licia Caggianelli (Arte).