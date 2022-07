Il Pd Ladispoli su via Pienza. "Sì ai parcheggi, no al multipiano da 5 milioni" • Terzo Binario News

“Con uno dei primissimi atti della nuova consiliatura la Giunta Grando ha approvato il Progetto generale per la realizzazione di un parcheggio multipiano da realizzarsi a Vicolo Pienza.

Questi i dati del progetto: una struttura di 4 piani più uno interrato, dal costo di 5 milioni e 300 mila euro, per una capienza di 350 auto.

Premesso che nell’area tra Vicolo Pienza e la ferrovia già ora possono parcheggiare gratuitamente 120 auto, la grande struttura avrebbe un impatto ambientale molto forte e negativo per tutta la zona, già congestionata dal traffico.

Il parcheggio sarebbe a pagamento e per accederci ci sarebbe a disposizione un vicolo-strada di piccole dimensioni.

Vanno sicuramente aumentate le disponibilità di parcheggio in tutta Ladispoli ed in particolare intorno alla stazione ferroviaria ma riteniamo che questo vada fatto decongestionando il centro: la nostra proposta è quella di ampliare il parcheggio di scambio già esistente a monte della ferrovia, coprirlo con pannelli fotovoltaici e realizzare un tunnel di collegamento sotto il cavalcaferrovia per collegare con un tragitto di 150 metri il parcheggio con il Piazzale della Stazione e l’inizio di Viale Italia.

In questo modo il traffico delle macchine da parcheggiare non entrerebbe nel centro urbano intasandolo ancora di più, il parcheggio sarebbe ancora gratuito e rimarrebbero disponibili, ugualmente gratuiti, i parcheggi attuali di Vicolo Pienza.

Chiediamo alla Amministrazione uno studio di fattibilità di questa ipotesi, meno costosa e con impatto ambientale praticamente nullo”.

PARTITO DEMOCRATICO

Circolo di Ladispoli