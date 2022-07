Gatta e mici recuperati in un tombino da FareAmbiente Ladispoli • Terzo Binario News

“Questa è la storia di due giorni passati sotto il sole alla rotonda di Palo.

Una mamma gatta è andata a rifugiarsi con i suoi due mici sotto la rotonda, quindi fatte salve le zoofile che stanno intervenendo, nessuno deve portare del cibo in quel punto pericolosissimo!

Mamma gatta è stata recuperata con delle ferite alle zampe e portata immediatamente dal veterinario.

I mici già grandicelli sembrano stare bene anche già soltanto per come fuggono, quindi ripetiamo l’appello a non avvicinarsi!

Ringraziamo la polizia locale sempre pronta ad aiutarci, perché il punto è davvero insidioso.

La splendida Guardia Zoofila che vedete infilata quasi nel tombino e la nostra Valentina una Super Volontaria più unica che rara!”

FareAmbiente Ladispoli