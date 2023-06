Il Pd Civitavecchia: "I bus turistici paralizzano Civitavecchia, c'è il far west" • Terzo Binario News

“Pensavamo di averle viste tutte: tir che attraversano la città nonostante i divieti che questa amministrazione da sempre non fa rispettare, macchine parcheggiate in doppia fila ai due lati della strada, scarico di merci a qualsiasi ora ed in qualsiasi luogo con inevitabili rallentamenti, il far west nelle ridicole rotatorie, la “normalità” della guida con una mano sola perché l’altra impegnata a tenere il telefonino, monopattini che passano dalla strada al marciapiede con la massima naturalezza, attraversamenti pedonali ignorati dalle automobili anche perché le strisce sono sparite e andrebbero rifatte con urgenza in tante vie principali…

Ebbene non era così.

L’apoteosi della deregulation in questa città dove tutto sembra concesso, nella totale assenza di qualsiasi controllo, si è raggiunta nel pomeriggio di un paio di giorni fa quando un autobus della ditta Troiani ha praticamente bloccato per alcuni minuti la strada alla fine di via Santa Fermina a livello dell’incrocio con il Viale mettendosi di traverso per far salire un numeroso gruppo di turisti.

Così come in altri campi, anche per il problema del traffico questa amministrazione sta dimostrando tutta la sua pusillanime indolenza determinando disagi e continue situazioni di pericolo per i cittadini. Un assessore del traffico inesistente, una polizia locale poco presente, un sindaco evidentemente poco interessato a far rispettare le regole basilari del vivere insieme sono i responsabili di questa situazione nella quale si trasgredisce nella consapevolezza della assoluta mancanza di controllo”.

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico